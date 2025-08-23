«Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ

Московскоеодержало победу над(3:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

У «бело-голубых» голы записали на свой счет Даниил Фомин на 46-й минуте и Николас Маричаль на 90+3-й минуте.

На 16-й минуте защитник «Пари НН» Свен Карич забил гол в свои ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Пари НН 3:0 Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (16'), 2:0 Даниил Фомин (46'), 3:0 (54'), 3:0 Николас Маричал (90+3'), 4:0 (90+6') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев (Эль-Мехди Маухуб, 71'), Данил Глебов, Даниэль Мишкич (Ульви Бабаев, 89'), Битело, Даниил Фомин (Антон Миранчук, 71'), Иван Сергеев (Муми Нгамал, 89'), Rubens (Александр Кутицкий, ') Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич (Николай Калинский, 79'), Мамаду Майга, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой (Ярослав Крашевский, 71'), Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли (Fedorov M., 79'), Вячеслав Грулёв (Cephas R., 59'), Pigas V. (Castillo J., 59') Предупреждение: Битело (24')

После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Пари НН» — на 15-й позиции (3).