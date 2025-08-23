1-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    «Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  22:51
    «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  22:47
    «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  21:38
    «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  21:27
    Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
  20:37
    «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
    «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ

    «Динамо» М — «Пари НН»: счет матча 3:0, обзор голов

    Московское «Динамо» одержало победу над «Пари НН» (3:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У «бело-голубых» голы записали на свой счет Даниил Фомин на 46-й минуте и Николас Маричаль на 90+3-й минуте.

    На 16-й минуте защитник «Пари НН» Свен Карич забил гол в свои ворота.

    Динамо — Пари НН 3:0
    Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (16'), 2:0 Даниил Фомин (46'), 3:0 (54'), 3:0 Николас Маричал (90+3'), 4:0 (90+6') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев (Эль-Мехди Маухуб, 71'), Данил Глебов, Даниэль Мишкич (Ульви Бабаев, 89'), Битело, Даниил Фомин (Антон Миранчук, 71'), Иван Сергеев (Муми Нгамал, 89'), Rubens (Александр Кутицкий, ') Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич (Николай Калинский, 79'), Мамаду Майга, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой (Ярослав Крашевский, 71'), Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли (Fedorov M., 79'), Вячеслав Грулёв (Cephas R., 59'), Pigas V. (Castillo J., 59') Предупреждение: Битело (24')

    После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Пари НН» — на 15-й позиции (3).

