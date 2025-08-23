«Динамо» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» примет «Пари НН». Старт встречи — в 20:45 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Пари НН 1:0 Гол: 1:0 Свен Карич (17') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Данил Глебов, Даниэль Мишкич, Битело, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens Пари НН: Никита Медведев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Мамаду Майга, Ивлев Андрей, Даниил Лесовой, Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв, Pigas V. Предупреждение: Битело (24')

Ход матча

29' Лесовой выходил один на один с фланга и бил в дальний угол — спас Лещук, но перед этим был офсайд.

27' Майга опасно давал на ход Лесовому под выход один на один — Лещуку пришлось выйти из штрафной и выбить мяч подальше.

26' Макаров перспективно забегал справа в штрафную после паса от Сергеева, но защитники «Нижнего» притормозили эту атаку и отобрали мяч.

24' Первая жёлтая в матче, Бителло её получает за удар открытыми шипами по ноге Шнапцева. Игрок «Пари НН» на газоне, а фол вполне мог и на красную потянуть — выглядело страшно.

22' Мяч попал в локоть Рубенса после подачи в штрафную «Динамо», но рука была плотно прижата к телу — ничего не будет.

21' Опасно атаковал «Пари НН»! Лесовой влетел слева в штрафную, но пас в центр на Грулёва не прошёл — Рубенс спас и выбил на угловой.

19' Динамовский гол, кстати, скорее всего будет записан как автогол Карича — пока в протоколе указано именно так.

18' Продолжает команда Карпина владеть мячом и после забитого гола. «Пари НН» не может толком выйти за середину поля.

16' ГОЛ! 1:0! Курьёзный мяч Дениса Макарова! После плохого выноса от Медведева мяч пришёл к Макарову, который пробивал издали — мяч летел очень мимо ворот, но после рикошета от Карича полетел в угол ворот в противоход вратарю.

14' После равных первых 10 минут начинает «Динамо» перехватывать инициативу, в основном у хозяев мяч держится.

13' Первый опасный момент у «Динамо»! Макаров простреливал вдоль ворот — Шнапцев вынес, затем Скопинцев пробил в створ, но прямо в руки Медведеву. Небольшой пожар в штрафной гостей.

11' Комбинация «Динамо» на левом фланге закончилась потерей мяча Скопинцевым в простой ситуации — Медведев выполнит удар от ворот.

10' Повздорили в штрафной Скопинцев и Лесовой. Устное предупреждение от Москалёва обоим.

9' «Пари НН» в свою атаку сбегал — удар Олусегуна с дистанции заблокировал Рубенс. Корнер уже у ворот Лещука.

8' Дальний проникающий пас в штрафную не нашёл Макарова, но динамовец поборолся и заработал угловой — первый в матче.

6' Ненадолго «Нижний» взял мяч под контроль, но ничего из этого не выжал — ещё одна потеря и фол в центре поля.

5' Первый опасный подход организовал «Пари НН». Олусегун врывался в штрафную «Динамо» и отдавал на Грулёва, но тому не дали пробить.

3' Пытались динамовцы провести быструю атаку, но Скопинцева не пустили через центр. Аут в пользу гостей.

2' Сразу с высокого прессинга начинает «Динамо» и забирает мяч на чужой половине. Вынужден фолить Шнапцев.

1' Матч начался! На пять минут позже запланированного раздался стартовый свисток.

Перед матчем

20:44 Несколько минут до начала игры. Команды вот-вот появятся на поле.

20:33 Судить встречу будет Владимир Москалёв из Воронежа. Между прочим, в последних 9 матчах при этом рефери у «Динамо» целых 6 поражений и всего 2 победы.

20:22 Погода в столице идеально располагает к качественной игре и высокой результативности — не жарко, всего 14 градусов тепла, дождя нет. Ждём голов!

20:10 Матч пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене», вмещающей 25 716 человек.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Лещук, Касерес, Маричаль, Осипенко, Рубенс, Фомин, Глебов, Бителло, Макаров, Скопинцев, Сергеев.

«Пари НН»: Медведев, Майга, Карич, Пигас, Шнапцев, Боселли, Тичич, Ивлев, Лесовой, Грулёв, Олусегун.

«Динамо»

Под руководством Валерия Карпина московское «Динамо» выдало один из своих худших стартов в РПЛ за последние годы. После 5 туров у москвичей всего 5 очков и 11-е место в таблице — хуже последний раз было в сезоне-2017/18, когда после камбэка из ФНЛ «Динамо» набрало 4 балла в стартовых 5 матчах. Динамовцы не смогли обыграть ни новоприбывших из Первой лиги «Сочи» (1:1) и «Балтику» (1:1), ни претендующих на чемпионство ЦСКА (1:3) и «Краснодар» (0:1), а единственную победу одержали над бывшим клубом Карпина — «Ростовом» (1:0).

Главные проблемы столичного клуба упираются в атаку, а конкретно — в реализацию. По итогам 5 туров «Динамо» занимает второе место по числу ударов по воротам, но при этом лишь 13-е — по ударам в створ. Как итог — всего 4 забитых гола, меньше лишь у «Ростова», «Махачкалы» и «Сочи» (по 3). А лучший бомбардир команды на старте — внезапный Денис Макаров (2 гола), который уже забил больше, чем за весь предыдущий сезон РПЛ (1 мяч).

Свежих потерь перед домашней встречей с «Пари НН» у Валерия Карпина нет, но в целом лазарет уже довольно давно переполнен классными игроками. Очередной матч пропустят Константин Тюкавин, Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович и Ярослав Гладышев.

«Пари НН»

Для нижегородцев сезон начинался ещё хуже — с 5 поражений подряд, 4 в Премьер-лиге и 1 в Кубке. Но сломать серию всё же удалось: за последние 10 дней «Пари НН» одержал две сухие победы — в Кубке России над «Ростовом» (1:0) и в чемпионате над махачкалинским «Динамо» (2:0). Формально обе игры были домашними, но фактически «Нижний» принимал соперников в Саранске — на арене в Нижнем Новгороде всё ещё идут ремонтные работы.

По итогам 5 туров «Пари НН» с 3 очками располагается в зоне вылета — на 15-й строчке, но последние матчи показали, что всё далеко не безнадёжно. Однако Москва — мягко говоря, не совсем то место, откуда нижегородцы привыкли мешками увозить очки: семь последних гостевых матчей против столичных команд в рамках РПЛ «Пари НН» проиграл с общим счётом 3:17.

У нижегородцев уже довольно давно травмированы Александр Эктов и Валерий Царукян, но матч с «Динамо» помимо них пропустит ещё и основной центральный защитник Виктор Александров — он дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Очные встречи

Из 13 последних личек (с учётом товарищеских) «Пари НН» не выиграл у «Динамо» ни одной — 8 поражений и 5 ничьих. Матч на «ВТБ Арене» в прошлом сезоне, в ноябре 2024-го, также остался за динамовцами — 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18.