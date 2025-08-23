КАМАЗ одержал победу над «Уфой» в матче Первой лиги

одолел(3:1) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

В составе челнинской команды голы записали на свой счет Руслан Апеков на 2-й минуте, Давид Караев на 16-й минуте и Ренат Голыбин на 86-й минуте.

Единственный гол у «Уфы» записал на свой счет Залимхан Юсупов на 48-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Уфа 3:1 Голы: 1:0 Руслан Апеков (2'), 2:0 Давид Караев (16'), 2:1 Зелимхан Юсупов (48'), 3:1 Ренат Голыбин (87') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Георгий Юдинцев, Burko M., Давид Хубаев, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев, Motorin D. N. Уфа: Александр Беленов, Александр Теняев, Зелимхан Юсупов, Мигран Агеян, Уильямс Чимези, Шамиль Исаев, Алан Хабалов, Никита Мацхарашвили, Евгений Шляков, Troyanov K., Karpuk I.

После этого матча КАМАЗ занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 13 очками в активе. «Уфа» — на 11-й позиции (5).