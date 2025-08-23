После трех туров без побед москвичи будут стремиться к победе. Тем более что у них встреча с одной из худших команд лиги на данный момент.
«Пари» может похвастаться только одной победой над махачкалинским «Динамо». До этого клуб проиграл в четырех турах подряд.
В прошлом сезоне «Динамо» выиграло на своем поле 3:1. Сейчас «бело-голубым» снова нужно брать 3 очка. Смогут ли они добиться желаемого?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- По мнению букмекеров, у хозяев хорошие шансы — 1.40 и 7.40 на победу соответственно.
- Того же мнения и эксперты LiveSport, которые предложили ставки на эту игру в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Динамо» со счетом 1:0.
Трансляция матча
