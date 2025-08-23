2-й таймАрсенал — ЛидсОнлайн
    Ян Облак («Атлетико»)«Атлетико» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  • 19:32
    • Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    «Динамо» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    23 августа в Москве «Динамо» примет «Пари НН» в матче шестого тура РПЛ. Начало игры в 20:45 мск.

    После трех туров без побед москвичи будут стремиться к победе. Тем более что у них встреча с одной из худших команд лиги на данный момент.

    «Пари» может похвастаться только одной победой над махачкалинским «Динамо». До этого клуб проиграл в четырех турах подряд.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Динамо» выиграло на своем поле 3:1. Сейчас «бело-голубым» снова нужно брать 3 очка. Смогут ли они добиться желаемого?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • По мнению букмекеров, у хозяев хорошие шансы — 1.40 и 7.40 на победу соответственно.

    • Того же мнения и эксперты LiveSport, которые предложили ставки на эту игру в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Динамо» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

