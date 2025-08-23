23 августа в Москвеприметв матче шестого тура РПЛ. Начало игры в 20:45 мск.

После трех туров без побед москвичи будут стремиться к победе. Тем более что у них встреча с одной из худших команд лиги на данный момент.

«Пари» может похвастаться только одной победой над махачкалинским «Динамо». До этого клуб проиграл в четырех турах подряд.

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло на своем поле 3:1. Сейчас «бело-голубым» снова нужно брать 3 очка. Смогут ли они добиться желаемого?

Информация для ставок:

По мнению букмекеров, у хозяев хорошие шансы — 1.40 и 7.40 на победу соответственно.

Того же мнения и эксперты LiveSport, которые предложили ставки на эту игру в своем прогнозе.

Искусственный интеллект уверен в победе «Динамо» со счетом 1:0.

