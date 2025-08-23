Биджиев: «Зенит» не прощает ошибки

Главный тренер махачкалинскогопрокомментировал поражение своей команды от(0:4) в матче 6-го тура РПЛ.

«Матч был непростой. Наша команда вышла с хорошим движением и мотивацией. В первом тайме мы имели хорошие моменты, которые могли реализовать. Но "Зенит" не прощает ошибки. Момент с видеопросмотром ключевой. В моменте с первым голом фол был. После этого мы немного сломались психологически.

В моменте с третьим голом "Зенита" было нарушение.VAR надо смотреть и в одну и в другую сторону. Нашего игрока атаковали вдвоём. Это фол. Судья не свистит. В предыдущем матче была такая же история», — приводит слова Биджиева «Чемпионат».

«Динамо» опустилось на 13-ю позицию с 5 баллами в активе, махачкалинцы 31 августа сыграют на своем поле против столичных одноклубников.