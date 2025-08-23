«Байер» проиграл «Хоффенхайму», победы «Айнтрахта» и «Вольфсбурга»

В матче первого тура немецкой Бундеслигипроигралсо счетом 1:2.

На гол Джарелла Квансы гости ответили точными ударами Фисника Асллани и Тима Лемперле.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хоффенхайм 1:2 Голы: 1:0 Джарелл Куанса (6'), 1:1 Фисник Аслани (25'), 1:2 Тим Лемперте (52') Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Алехандро Гримальдо, Артур (Эрнест Поку, 46'), Алейш Гарсия, Роберт Андрих, Нейтан Телла (Christian Michel Kofane, 85'), Ибрахим Маца (Клаудио Эчеверри, 85'), Патрик Шик Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Коки Матида (Артур Шавес, 45'), Робин Гранач (Кевин Акпогума, 74'), Владимир Цоуфаль (Гриша Прёмель, 88'), Ваутер Бюргер (Умут Тохумджу, 46'), Фисник Аслани, Тим Лемперте (Александер Прасс, 75'), Базумана Туре, Андрей Крамарич, Leon Avdullahu Предупреждения: Андрей Крамарич (37'), Коки Матида (42'), Leon Avdullahu (45 + 2'), Умут Тохумджу (84')

В следующем туре «Байер» сыграет с «Вердером», а «Хоффенхайм» примет «Айнтрахт».

В параллельной игре «Айнтрахт» разгромил «Вердер» со счетом 4:1.

В составе победителей забили Кан Узун, Джин-Маттео Бахоя (дважды) и Ансгар Кнауфф. За гостей отличился Джастин Гидеон.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Вердер 4:1 Голы: 1:0 Джан Узун (22'), 2:0 Жан-Маттео Баойя (25'), 3:0 Жан-Маттео Баойя (47'), 3:1 Джастин Нджинма (48'), 4:1 Ансгар Кнауфф (70') Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Артур Теате, Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 83'), Рицу Доан (Натаниэль Браун, 83'), Джан Узун (Марио Гётце, 74'), Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф, 67'), Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт (Элье Ваи, 67') Вердер: Мио Бакхаус, Феликс Агу, Марко Фридль, Никлас Штарк (Karim Coulibaly, 79'), Хулиан Малатини, Марко Грюлль (Исак Хансен-Аарёэн, 89'), Романо Шмид, Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Кеке Топп, 78'), Самюэль Мбангуля (Patrice Covic, 65'), Джастин Нджинма Предупреждения: Расмус Кристенсен (12'), Хулиан Малатини (35'), Никлас Штарк (58'), Джастин Нджинма (58')

В следующем туре «Вердер» примет «Байер», а отправится в гости к «Хоффенхайму».

И в еще одной игре «Вольфсбург» на выезде выиграл «Хайденхайма» со счетом 3:1.

На точные удары Андреаса Сков Ольсена, Маттиаса Сванберга и Мохамеда Амуры хозяева ответили лишь голом Лео Скиенцы.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Вольфсбург 1:3 Голы: 0:1 Андреас Сков Ольсен (20'), 1:1 Лео Шенца (29'), 1:2 Маттиас Сванберг (67'), 1:3 Мохамед Амура (пенальти) (87') Хайденхайм: Диант Рамай, Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Адриан Бек, 78'), Марнон Буш, Йонас Фёренбах (Омар Траоре, 61'), Бенедикт Гимбер, Никлас Дорш (Лука Кербер, 61'), Ян Шёппнер, Лео Шенца, Арийон Ибрахимович (Матиас Хонсак, 71'), Буду Зивзивадзе (Миккель Кауфманн, 71') Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Килиан Фишер (Янник Герардт, 89'), Патрик Виммер, Ловро Майер (Маттиас Сванберг, 64'), Винисиус Соуза, Максимилиан Арнольд, Аарон Центер, Константинос Кульеракис, Андреас Сков Ольсен (Вацлав Черны, 89'), Dzenan Pejcinovic (Мохамед Амура, 64') Предупреждения: Диант Рамай (5'), Андреас Сков Ольсен (37'), Моритц Йенц (41'), Максимилиан Арнольд (42'), Омар Траоре (90 + 3')

«Хайденхайм» в следующем туре сразится «РБ Лейпцигом», а «Вольфсбург» примет «Майнц».