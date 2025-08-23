Матеус Алвес — о РПЛ: Уровень единоборств здесь значительно выше

Полузащитникподелился впечатлениями о своей адаптации в Российской Премьер-Лиге.

«Уже в первых играх я ощутил, как плотно меня опекают соперники, врезаются, идут в стыки и отборы — уровень единоборств здесь значительно выше. В этом плане адаптироваться было непросто, но все эти факторы только подчеркивают уровень соревновательности» — цитирует Алвеса сайт ЦСКА.

20-летний бразильский футболист перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» 10 июля. За это время он принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.