«Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — РБ Лейпциг 3:0 Голы: 1:0 Майкл Олисе (27'), 2:0 Луис Диас (32'), 3:0 Майкл Олисе (42') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Леон Горецка, Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри, Гарри Кейн РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ксави Симонс, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Давид Раум, Боте Баку, Луа Опенда, Жоан Бакайоко, Ян Дьоманде Предупреждение: Вилли Орбан (34')

Ход матча

45+5' Жаркий первый тайм завершился. Доминация «Баварии» и быстрые атаки привели к 3:0. Ждём не меньше двух замен в начале второго тайма у гостей.

45+5' Быстрая контратака «Лейпцига». Пробил Бокайоко, но снова в блок, будет угловой. Как же так не забивает Бокайоко, на дальнюю штангу подавал Симонс, Бокайоко был один, но кажется не поднял голову или просто не нашёл момента для удара сделал скидку на партнёра, но после неё мюнхенцы организовали контратаку. Диас и Лаймер убегали против двух защитников, Лаймер прострел совершал на набегавшего нападающего, но Станишич опередил игрока. Угловой завершился ничем.

45+3' Казалось что команды доигрывают первый тайм. Высокий прессинг даёт плоды, новая фаза быстрых атак, в первую очердь включая Диаса и Олисе, очень активно играют эти два игрока, выделяются сильно. Киммих мяч на Диаса доводит, диагональной передачей и на нём сфолил защитник.

45+1' Сразу четыре минуты добвавил арбитр.

43' Опасно контратакуют гости, не дают доминировать в концовке встречи. Пробил в блок Шлагер, метров с 13 бил, с угла поля, но Упамекано мяч отбил.

41' ГООООООООЛ! Олисеееее! Слишком быстро играют хозяева. После двух угловых казалось, закончится доминирование на половине поля гостей, но как же хорош Олисе, остался за спиной защитников, при этом быстро подключился Гнабри к атаке. Из-за спины вылетел Олисе и на замахе с метров 14 пробил — 3:0.

40' Опасный момент, Гнабри пробил по воротам, снова через быстрые передачи играют у штрафной мюнхенцы, и Гнабри мощно пробил рядом со штрафной но мяч попадает Лукеба. Мяч попал в руку, затем отлетел в перекладину, но рука была прижата. Будет головой.

38' Курьёзный момент, отобрали мяч у хозяев гости, передача на забегавших Симмонса и Опенда. Игрок «Лейпцига» обращается к арбитру, считает что его намерено сбил защитник, но в сторону разводит руки арбитр, уеверенно жестикулирую о том что фола нет.

36' Штрафной не получился, в стенку пришёлся удар Олисе, тут же убегают в контратаку, у Лаймера Опенда мяч отобрал, затем опасно сыграл против него Лаймер, кажется в отместку в ногу попадает, в заднюю часть колена. Фол же совершил Джонатан Та.

35'Первая жёлтая. Орбан проиграл момент, упустил Кейна, прокинул мяч, но в подкате стелится защитник.

32' ГОООООООООООЛ! ЛУИС ДИАС! Первый гол в этом сезоне для новичка. Успешно сдерживали на фланге его защитники, казалось что не комфортно колумбийцу, но он принял мяч на фланге, ушёл в центре, отыгрался с партнёрами и пробил с угла штрафной сильно, прямо под перекладину. Слишком быстро играют в атаке хозяева, два быстрых гола и теперь преимущество на их стороне.

29' Опасный угловой. Симонс подавал, мяч дошёл до подкараулившего нападающего гостей и удар пришёлся в блок, но в аут мяч не ушёл и достался затем хозяевам.

28' Тут же стремительной атакой с центра поля отвечают гости. Мощное подключение Шлагера и даже пробил игрок в ближний угол, но слишком острый угол, почти у бровки наносил удар игрок. Будет угловой.

27' ГООООООЛ! «Бавария» забивает первый мяч в сезоне. Красивейшая атака по центру, несколько быстрых коротких передач, не перестроились защитники «Лейпцига», видимо ожидали передачи на фланг, но скоростная комбинация, через одно — два касания и Олисе принимает мяч на фланге штрафной, пробил точно в левый угол ворот — 1:0.

25' Долгий розыгрыш мяча приносит свои плоды, защитники таким образом открывают свободные зоны куда вбегает нападающий. Очередная такая атака и Киммих за счёт смены скорости атаки отдал передачу на Кейна и нападающий совершил первую попытку забить гол. Пока что мимо ворот.

22' «Лейпциг» чаще всего начинает атаки через длинный пас, либо через центральных защитников либо через вратаря, при этом гости активно прессингуют и надеёются на контратаки.

21' «Бавария» перестраивается в схему из 3 защитников во время своих атак. Это означает насыщенную игру на флангах, и постоянные кроссы на набегающих игроков в штрафную.

21' Мощный Та на фланге отбирает мяч. Не самый быстрый игрок, но очень качественно играет при отборе мяча.

18' Судья даёт побороться командам, на половине поля «Лейпцига» дважды были пограничные моменты. Сначала по ногам досталось Опенде, затем под возгласы болельщиков побежали в атаку мюнхенцы, но тут же защитник отобрал мяч у Кейна. Судья дважды поднял лишь руки вверх, в знак продолжения игры.

17' С фланга проходит атака у мюнхенцев. Олисе получил мяч на фланге, оторвался от опеки, сместился в центр и с угла штрафной делал мягкую подачу, а Кейн не успел к мячу, не прочитал англичанин момент. Но подачу можно квалифицировать как удар, вратарь отбил перед собой мяч, но достался защитникам гостей.

16' С мячом хозяева. Фол на Кейне, Вили Орбан попал по ноге звёздного англичанина.

14' Очередная длинная передача на Луиса Диаса, пока что не точно, но есть подозрение, что игрока будут снабжать передачами всю игру. Сможет ли всю игру сдерживать быстрого нападающего Раум.

10' Гулачи спасает ворота от потенциального гола, почти до боковой в штрафной дошёл Лаймер с мячом, не нашёл продолжение для атаки, несколько раз пытался отыскать кого-нибудь в центре, пришлось пробить в ближний угол. Отметим, как игроки «быков» прикрывают нападающих.

9' Ответный прессинг от «Баварии». Мяч после аута переходит на фланг, длинная передача, навес на Гнабри, за спину защитников из центра поля. Мог пробить Олисе, но решил отдать передачу на партнёра. Боковой арбитр зафиксировал положение вне игры.

8' Плотно прессингуют гости, Та приходится быстро разыгрывать мяч, чтобы его не потерять, в аут выходит мяч, пока что в пользу мюнхенцев.

7' Длинной передачей вводит мяч в игру Нойер. Горетцка выходит на поле из-за боковой.

4' Первый фол. Диаманд попадает в заднюю часть колена Горетцки, пока что игрок лежит на газоне, ему оказывают медицинскую помощь.

3' Первый угловой в матче. Простреливал Олисе в штрафной «Лейпцига», в блок попал мяч.

2' «Бавария» играет по схеме 4-5-1, с расчётом на фланговые атаки и забегания Диаса, Олисе и Гнабри, а также подключения Кейна. «Лейпциг» играет по схеме 4-3-3, высоко прессингуют и не дают быстро начать атаку хозяевам.

1' Первое касание мяча Луиса Диаса. По флангу Та делал на него передачу. Плотно в защите играют гости, выжидают активные забегания быстрых фланговых игроков.

1' «Бавария» начинает с центра поля в новой красно-белой форме.

1' Начинаем матч, после оригинального открытия первого матча сезона. Запад встречается с востоком, в честь вечного противостояния двух немецких противоположностей.

Перед матчем

21:28 Команды выходят из подтрибунного помещения.

21:20 Матч вот-вот начнётся, ждём выхода команд из подтрибунного помещения.

21:05 Матч пройдёт на знаментиом стадионе «Альянц Арена», вместимость стадиона — 75 000 зрителей.

Стартовые составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи; Орбан, Бакайоко, Симонс, Опенда Зайвальд, Баку, Раум, Люкеба, Шлагер, Диоманде.

«Бавария»: Нойер; Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич.

«Бавария»

Мюнхенцы приобрели в трансферное окно Луиса Диаса и Джонатана Та, однозначно игроки усилят команду и они доказывают это делом. Джонатан Та провёл 5 матчей на КЧМ и выступил довольно сносно, надёжно провёл турнир защитник. Луис Диас пока что провёл всего лишь одну игру в суперкубке, но зато уже успел отличиться голом. Вкупе с Кэйном будет интересно посмотреть на атаку мюнхенцев в этом сезоне. Учитывая травму Мусиалы переход Диаса кажется чуть ли не спасением, главное чтобы не повторилась ситуация как с Садио Мане.

«Бавария» выступила не лучшим образом на КЧМ, проиграла в групповой стадии «Бенфике» 0:1 и уступила в четвертьфинале ПСЖ 0:2, можно сказать что клубу не повезло с жеребьёвкой, французы вышли в финал где уступили «Челси». Данный результат не должен сказаться на чемпионах бундеслиги прошлого сезона, учитывая прессинг и давление со стороны баварцев на соперников, клуб всё ближе подбирается к титулу Лиги чемпионов. Уверен болельщики заждались побед на международной арене. Команда не выигрывала ЛЧ с сезона 2019/20.

«РБ Лейпциг»

«Быки» потеряли к началу сезона главного бомбардира прошлого сезона Беньямина Шешко. Словенский футболист два сезона подряд набирал не меньше 16 очков в рамках Бундеслиги, в прошлом сезоне на его счету 13 забитых голов. Также на чемоданах Хави Симонс. В СМИ игрока активно перенаправляют между «Челси», «Манчестер Сити» и «Баварией», в определённый момент игрока связывали с «Барселоной».

Если говорить о заслугах прошлого сезона, то их практически нет. Клуб отлично начал сезон, до 10 тура находился на второй строчке в таблице, но в середине произошёл спад, команда потерпела три поражения за 4 матча, потом вроде бы отыграла гандикап от первого места, но с 17 тура, в 8 матчах было зафиксированно 6 ничьей и всего лишь одна победа. Команда не отобралась в еврокубки, по результатам прошлого сезона.

Клуб, при этом заметно перестроился. С начала, в июле пришёл новый тренер Оли Вернер из бременского «Вердера», также клуб заметно усилился на рынке. «Быки» не стали покупать уже зрелых игроков, и как обычно, приобрели перспективных новичков для будущей продажи. Артур Вермеерен перешёл из «Атлетико Мадрид», Ромуло из турецкого «Гёзтепе». Также ряды пополнили Ян Диоманде, Йохан Бакайоко, Эзекиль Банзузи, Андрия Максимович и Макс Финкгрефе.

