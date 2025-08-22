ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
    Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?

    Бавария — РБ Лейпциг: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 2.05

    Прогноз и ставки на «Бавария» — «РБ Лейпциг»
    «Бавария»
    22 августа в 1-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Августа 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 21:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенский коллектив в прошлом сезоне уверенно выиграл чемпионат Германии и стал чемпионом страны.

    «Красные» смогли набрать 82 очка, стали первыми и на целых 13 баллов опередил второй «Байер».

    Бавария — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    За 34 матча мюнхенцы смогли 99 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе команда из Мюнхена выиграла Суперкубок Германии, одолев «Штутгарт» (2:1).

    В товарищеских матчах «Бавария» выиграла у «Лиона» (2:1), «Тоттенхэма» (4:0) и «Грассхоппера» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    До этого же подопечные Венсана Компани выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, прошли «Фламенго» (4:2), но проиграли «ПСЖ» (0:2).

    Не сыграют: травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Александар Павлович.

    Состояние команды: летом в «Баварию» пришел Луис Диас, а вот ушли из команды Жоау Палинья и Кингсли Коман.

    Думается, что в Бундеслиге у команды снова не будет равных и она вновь станет чемпионом. Также «Бавария» постарается показать себя во всей красе в Лиге чемпионов, хотя победить в главном турнире Европы будет крайне сложно.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: команда из Лейпцига неожиданно осталась без еврокубков на текущий сезон.

    За 34 тура «красные быки» смогли набрать лишь 51 балл и финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице.

    • Лейпцигский коллектив за это время смог забить 53 мяча, а пропустил 48.

    Последние матчи: на прошлой неделе команда из одноименного города победила «Зандхаузен» (4:2) в Кубке Германии.

    До этого в товарищеских матчах лейпцигцы уступили «Лансу» (1:2) и «Аталанте» (1:2), но выиграли у «Тулузы» (7:0), «Мейзельвитца» (3:0) и «Сантоса» (3:1).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле Ромуло и Бенжамин Хенрикс.

    Состояние команды: летом «РБ Лейпциг» пополнился Ромуло, Яном Диоманде, Андрией Максимовичем, Йаном Бакайоко, Артуром Вермеереном и Эзекиэлем Банзузи. Ушли же только Беньямин Шешко, Андре Силва и Янис Бласвих.

    Подопечные Оле Вернера достаточно усилились, чтобы бороться за топ-4 и место в зоне Лиги чемпионов. Думается, что это и является задачей команды. ЗА чемпионство же «РБ Лейпциг» вряд ли сможет побороться.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» выиграла 4 последних матча, включая товарищеские

    • «РБ Лейпциг» выиграл только 1 из последних 6 официальных матчей

    • В последней очной игре «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью со счетом 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.70, а победа «РБ Лейпцига» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: команды вполне могут много не забить в этой игре, первый матч сезона как никак.

    Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.05.

    Прогноз: «РБ Лейпциг» вполне может крупно не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой+2 за 1.90.

    Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 22.08.202521:30. Будут ли у «Баварии» проблемы в первом матче сезона?
