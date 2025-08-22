Бавария — РБ Лейпциг: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 2.05

22 августа в 1-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив в прошлом сезоне уверенно выиграл чемпионат Германии и стал чемпионом страны.

«Красные» смогли набрать 82 очка, стали первыми и на целых 13 баллов опередил второй «Байер».

За 34 матча мюнхенцы смогли 99 раз поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: на прошлой неделе команда из Мюнхена выиграла Суперкубок Германии, одолев «Штутгарт» (2:1).

В товарищеских матчах «Бавария» выиграла у «Лиона» (2:1), «Тоттенхэма» (4:0) и «Грассхоппера» (2:1).

До этого же подопечные Венсана Компани выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, прошли «Фламенго» (4:2), но проиграли «ПСЖ» (0:2).

Не сыграют: травмированы Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Александар Павлович.

Состояние команды: летом в «Баварию» пришел Луис Диас, а вот ушли из команды Жоау Палинья и Кингсли Коман.

Думается, что в Бундеслиге у команды снова не будет равных и она вновь станет чемпионом. Также «Бавария» постарается показать себя во всей красе в Лиге чемпионов, хотя победить в главном турнире Европы будет крайне сложно.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига неожиданно осталась без еврокубков на текущий сезон.

За 34 тура «красные быки» смогли набрать лишь 51 балл и финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице.

Лейпцигский коллектив за это время смог забить 53 мяча, а пропустил 48.

Последние матчи: на прошлой неделе команда из одноименного города победила «Зандхаузен» (4:2) в Кубке Германии.

До этого в товарищеских матчах лейпцигцы уступили «Лансу» (1:2) и «Аталанте» (1:2), но выиграли у «Тулузы» (7:0), «Мейзельвитца» (3:0) и «Сантоса» (3:1).

Не сыграют: не смогут выйти на поле Ромуло и Бенжамин Хенрикс.

Состояние команды: летом «РБ Лейпциг» пополнился Ромуло, Яном Диоманде, Андрией Максимовичем, Йаном Бакайоко, Артуром Вермеереном и Эзекиэлем Банзузи. Ушли же только Беньямин Шешко, Андре Силва и Янис Бласвих.

Подопечные Оле Вернера достаточно усилились, чтобы бороться за топ-4 и место в зоне Лиги чемпионов. Думается, что это и является задачей команды. ЗА чемпионство же «РБ Лейпциг» вряд ли сможет побороться.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла 4 последних матча, включая товарищеские

«РБ Лейпциг» выиграл только 1 из последних 6 официальных матчей

В последней очной игре «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью со счетом 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.70, а победа «РБ Лейпцига» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.50.

Прогноз: команды вполне могут много не забить в этой игре, первый матч сезона как никак.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.05.

Прогноз: «РБ Лейпциг» вполне может крупно не проиграть в этом матче.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой+2 за 1.90.