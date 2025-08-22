Аллегри: «Милан» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего сезона перед стартом 1-го тура Серии А против

«Прощание с "Ювентусом" не было тяжёлым, потому что я ушёл с победой. Я полон энтузиазма, выполняю эту работу с большой страстью и очень счастлив. Завтра мне предстоит столкнуться с трудностью: я был без работы в течение года и не знаю, как буду себя вести. Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо.

Дело не в том, что Аллегри тренирует, а "Милан" побеждает. Мы должны работать вместе. Я усвоил одну вещь: в больших клубах важен не тренер, а клуб в целом. Важна история клуба, которую нужно уважать, следует чувствовать ответственность за неё. Необходимо много работать, чтобы не допускать ошибок, и нужно жертвовать. Я никогда не видел, чтобы команда побеждала, не жертвуя собой. "Милан", который важнее всего, должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Матч 1-го тура Серии А между «Миланом» и «Кремонезе» состоится завтра, 23-го августа в 21:45 по мск.