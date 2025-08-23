Милан — Кремонезе: прогноз на матч Серии А и ставка за 1.82

23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Милан» и «Кремонезе». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировал на восьмой позиции и не попал в континентальные турниры.

Команда лишь на два пункта отстала от зоны еврокубков (топ-6) и только на один балл опередила своего ближайшего преследователя «Болонью».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 2:0 переиграл представителя низшего дивизиона «Бари».

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:4 потерпел разгром от английского «Челси».

Не сыграют: травмирован — Леау, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Милан» выиграл лишь четыре раза при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Два гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» в прошлой кампании выступал в итальянской Серии B, где финишировал на четвертой позиции в таблице.

Команда благодаря этому получила возможность сыграть в плей-офф с полуфинальной стадии, в которой прошел «Юве Стабию», после чего в финале оказалась сильнее «Специи».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле в серии пенальти потерпел поражение от «Палермо» (0:0).

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не проиграл, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Реджаной».

Не сыграют: травмированы — Саро и Тсаджу, дисквалифицированы — Барбьери, Валоти и Васкес.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Кремонезе» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда еще не забивала в новом сезоне.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Милана» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Кремонезе» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Кремонезе» не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Кремонезе» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

${Tips1}

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Милана».

${Tips2}

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25