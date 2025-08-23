ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Как «Милан» начнет сезон в Серии А?

    Милан — Кремонезе: прогноз на матч Серии А и ставка за 1.82

    Прогноз и ставки на «Милан» — «Кремонезе»
    Кристиан Пулишич («Милан»)
    23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Милан» и «Кремонезе». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 23 Августа 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Кремонезе

    Кремонезе

  • Кремона
    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировал на восьмой позиции и не попал в континентальные турниры.

    Команда лишь на два пункта отстала от зоны еврокубков (топ-6) и только на один балл опередила своего ближайшего преследователя «Болонью».

    Милан — Кремонезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 2:0 переиграл представителя низшего дивизиона «Бари».

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:4 потерпел разгром от английского «Челси».

    Не сыграют: травмирован — Леау, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Милан» выиграл лишь четыре раза при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Два гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: «Кремонезе» в прошлой кампании выступал в итальянской Серии B, где финишировал на четвертой позиции в таблице.

    Команда благодаря этому получила возможность сыграть в плей-офф с полуфинальной стадии, в которой прошел «Юве Стабию», после чего в финале оказалась сильнее «Специи».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле в серии пенальти потерпел поражение от «Палермо» (0:0).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не проиграл, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 0:0 разошелся мировой с «Реджаной».

    Не сыграют: травмированы — Саро и Тсаджу, дисквалифицированы — Барбьери, Валоти и Васкес.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Кремонезе» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда еще не забивала в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Милана» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Кремонезе» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из семи последних матчей «Кремонезе» не проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Кремонезе» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их последнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Милана».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

    Милан — Кремонезе: прогноз и ставка за , статистика, коэффициенты матча 23.08.202521:45. Как «Милан» начнет сезон в Серии А?
