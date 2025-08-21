Заварзин: В случае неудачи в матче с «Рубином» Станковичу нужно будет собирать чемодан

Бывший генеральный директорвысказался о предстоящем матче москвичей против

«У Станковича уже, по сути, шанса другого нет, кроме как в матче с "Рубином". Если будет неудача, то ему уже надо будет собирать чемодан. Тогда кресло под ним точно еще больше зашатается. Сложный предстоит матч. А Рахимов всегда играет по сопернику, он парень непростой, будет показывать на футбольном поле все свои амбиции.

"Рубин" неплохо стартовал. Думаю, что в итоге ничейка результативная будет. Команды забьют обязательно. "Спартак" же точно побежит, а раз так, то "Рубин" ему забьет. Но и "красно‑белые" ворота соперника, думаю, тоже поразить сумеют», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в субботу, 23 августа. Начало — в 14:00 мск.