«Русенборг» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 21 августа, норвежский «Русенборг» примет «Майнц» в рамках 1-го матча раунда плей-офф Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча

43' Гооол! 1:1. Исламович уверенно реализует свой шанс.

41' Пенальти в ворота «Майнца», после просмотра ВАРа.

39' Нордли пробил из пределов штрафной площади «Майнца», в упор бил полузащитник хозяев, но Центнер каким-то образом сумел среагировать, перекрыв ворота своим телом.

36' Жёлтая карточка показана Кору в составе «Майнца». Не стесняются срывать атаки «Русенборга» игроки немецкой команды.

35' С преимуществом «Русенборга» продолжилась игра после гола, «Майнц» больше уповает на контр-атаки.

34' Жёлтая карточка показана Беллу в составе «Майнца».

30' Поджали хозяева гостей на половине поля «Майнца», видно желание поскорее отыграться у «Русенборга».

29' Небель грубо сыграл в центре поля, прерван порыв «Русенборга». Последует подача в штрафную площадь «Майнца».

27' Удар Исламовича с угла штрафной площади «Майнца», Центнер на месте.

26' Гоол! 0:1. Амири решился на удар с дальней дистанции, позиция не предполагала удара, и видимо не ожидал такого развития событий вратарь хозяев, есть вина Тангвика в пропущенном мяче, в ближний, вратарский угол мяч влетел.

24' Сейде совершал проход по левому флангу атаки «Русенборга», но подкат Сано спас гостей от неприятностей.

22' Игра не грубая, но время от времени жёсткие столкновения случаются. Рейтан-Сунде подбил оппонента в центре поля, сорвав атаку «Майнца».

20' Витри сделал перспективный кросс в штрафную «Майнца», но Центнер надёжно сыграл на выходе.

17' «Майнц» больше владеет мячом, подолгу конструируя свои атаки. «Русенборг» проводит более быстрые атаки, предпочитая атаковать с ходу.

16' Витри оказался с мячом, пробил из-за пределов штрафной «Майнца», но мяч выше ворот гостей просвистел.

13' Сальнес отважился на удар с дальнего расстояния от ворот «Майнца», но промахнулся.

11' Холлербах наносил удар головой в нижний угол ворот «Русенборга», вытянулся в струнку Тангвик, выручил он хозяев поля.

10' «Майнц» тоже активно идёт вперед, но, пока до угроз со стороны гостей не доходит.

9' Рейтан-Сунде проверил на бдительность вратаря «Майнца» ударом из-за пределов штрафной площади «Майнца», но вратарь на чеку, перевёл он мяч на угловой для «Русенборга».

6' Нордли ворвался в штрафную площадь «Майнца», пробил, но отличный сейв совершил голкипер Центнер, вытаскивая мяч из дальнего угла.

4' Довольно жёсткий фол совершил да Коста на игроке «Русенборга», но главный арбитр видимо высокую планку единоборств решил выбрать.

3' Началась борьба за инициативу, обе команды стараются завладеть мячом. Пока у «Майнца» получше это получается.

1' «Русенборг» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:58 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдёт на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме, вмещающем 21 421 зрителя.

18:40 Главным арбитром матча будет Алексей Деревенский из Украины.

Стартовые составы команд

«Русенборг»: Тангвик, Витри, Сейде М., Немчик, Перейра, Вяянянен, Сельнес, Нордли, Рейтан-Сунде, Исламович, Сейде Э.

«Майнц»: Центнер, да Коста, Белл, Кор, Каси, Сано, Амири, Мвене, Небель, Холлербах, Сон.

«Русенборг»

«Русенборг» начал свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации. В чемпионате Норвегии команда занимает пятую строчку после 19 туров, набрав 30 очков. Разница мячей в турнире — 24:21. «Русенборг» во втором раунде квалификации обыграл латвийский клуб «Банга» с общим счетом 7:0. В третьем раунде квалификации «Русенборг» встретился с клубом «Хаммарбю». В первом матче команды голов не забили и завершили встречу вничью. В гостевой встрече команда из Норвегии обыграла соперника со счетом 1:0.

«Русенборг» показал яркий футбол во втором раунде квалификации против не самой сильной команды, но столкнулся с проблемами в предыдущем круге. В данном матче команде будет противостоять команда из топ-чемпионата, и коллективу из Норвегии понадобиться вся атакующая мощь. Одним из способов ее показать могут стать стандарты и игра на втором этаже. Из потерь в составе, стоит выделить травмированного нападающего Ноа Саса.

«Майнц»

«Майнц» начинает свой путь в Лиге Конференций с финальной стадии квалификации. В прошлом сезоне команда заняла шестую строчку в Бундеслиге, набрав 52 очка в 34 матчах. Разница мячей в турнире — 55:43. последний матч «Майнц» выиграл у «Динамо» Дрезден в кубке Германии со счетом 1:0. Ранее клуб провел четыре товарищеских матча и одержал победу в трех из них. Отметим удачную игру против австрийского клуба «Зеекирхен» (5:0) и безголевую ничью со «Страсбуром» (0:0).

«Майнц» обладает качественным составом для борьбы за высокие места в Лиге Конференций. Однако первый матч команда сыграет в гостях и статус фаворита в двухматчевой баталии отходит на второй план. Потерь в составе нет.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90