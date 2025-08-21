Русенборг — Майнц: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 1.90

Русенборг
Майнц
«Русенборг»
Турнирная таблица: «Русенборг» начал свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.
В чемпионате Норвегии команда занимает пятую строчку после 19 туров, набрав 30 очков. Разница мячей в турнире — 24:21.
Русенборг — Майнц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Русенборг» во втором раунде квалификации обыграл латвийский клуб «Банга» с общим счетом 7:0.
В третьем раунде квалификации «Русенборг» встретился с клубом «Хаммарбю». В первом матче команды голов не забили и завершили встречу вничью. В гостевой встрече команда из Норвегии обыграла соперника со счетом 1:0.
Не сыграют: травмирован нападающий Ноа Саса.
Состояние команды: «Русенборг» показал яркий футбол во втором раунде квалификации против не самой сильной команды, но столкнулся с проблемами в предыдущем круге.
В данном матче команде будет противостоять команда из топ-чемпионата, и коллективу из Норвегии понадобиться вся атакующая мощь. Одним из способов ее показать могут стать стандарты и игра на втором этаже.
«Майнц»
Турнирная таблица: «Майнц» начинает свой путь в Лиге Конференций с финальной стадии квалификации.
В прошлом сезоне команда заняла шестую строчку в Бундеслиге, набрав 52 очка в 34 матчах. Разница мячей в турнире — 55:43.
Последние матчи: последний матч «Майнц» выиграл у «Динамо» Дрезден в кубке Германии со счетом 1:0.
Ранее клуб провел четыре товарищеских матча и одержал победу в трех из них. Отметим удачную игру против австрийского клуба «Зеекирхен» (5:0) и безголевую ничью со «Страсбуром» (0:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Майнц» обладает качественным составом для борьбы за высокие места в Лиге Конференций.
Однако первый матч команда сыграет в гостях и статус фаворита в двухматчевой баталии отходит на второй план.
Статистика для ставок
- Майнц не проигрывает в 8 последних матчах
- Русенборг не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- В последних 5 играх Майнц пропускает в среднем 0.20 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.45, а победа «Русенборга» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.
Прогноз: Ожидаем победу «Майнца» в матче. Немецкий коллектив обладает солидным набором игроков и готов к борьбе.
Прогноз: можно сыграть на большем количестве голов в матче.
Ставка: Победа «Майнца» в матче за 1.90.
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.44.