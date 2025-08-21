Русенборг — Майнц: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 1.90

21 августа в финале квалификации Лиги Конференций сыграют «Русенборг» и «Майнц». Игра начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Русенборг»

Турнирная таблица: «Русенборг» начал свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.

В чемпионате Норвегии команда занимает пятую строчку после 19 туров, набрав 30 очков. Разница мячей в турнире — 24:21.

Последние матчи: «Русенборг» во втором раунде квалификации обыграл латвийский клуб «Банга» с общим счетом 7:0.

В третьем раунде квалификации «Русенборг» встретился с клубом «Хаммарбю». В первом матче команды голов не забили и завершили встречу вничью. В гостевой встрече команда из Норвегии обыграла соперника со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмирован нападающий Ноа Саса.

Состояние команды: «Русенборг» показал яркий футбол во втором раунде квалификации против не самой сильной команды, но столкнулся с проблемами в предыдущем круге.

В данном матче команде будет противостоять команда из топ-чемпионата, и коллективу из Норвегии понадобиться вся атакующая мощь. Одним из способов ее показать могут стать стандарты и игра на втором этаже.

«Майнц»

Турнирная таблица: «Майнц» начинает свой путь в Лиге Конференций с финальной стадии квалификации.

В прошлом сезоне команда заняла шестую строчку в Бундеслиге, набрав 52 очка в 34 матчах. Разница мячей в турнире — 55:43.

Последние матчи: последний матч «Майнц» выиграл у «Динамо» Дрезден в кубке Германии со счетом 1:0.

Ранее клуб провел четыре товарищеских матча и одержал победу в трех из них. Отметим удачную игру против австрийского клуба «Зеекирхен» (5:0) и безголевую ничью со «Страсбуром» (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Майнц» обладает качественным составом для борьбы за высокие места в Лиге Конференций.

Однако первый матч команда сыграет в гостях и статус фаворита в двухматчевой баталии отходит на второй план.

Статистика для ставок

Майнц не проигрывает в 8 последних матчах

Русенборг не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх Майнц пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.45, а победа «Русенборга» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.

Прогноз: Ожидаем победу «Майнца» в матче. Немецкий коллектив обладает солидным набором игроков и готов к борьбе.

Прогноз: можно сыграть на большем количестве голов в матче.

Ставка: Победа «Майнца» в матче за 1.90.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.44.