    СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола Флориан ВирцСложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала Жерар ГалланВернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
  • 13:34
    • Бэйли перебрался в «Рому»
  • 13:16
    • Койта перешел в «Генчлербирлиги»
    «Майнц» начнет с победы

    Русенборг — Майнц: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 1.90

    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Майнц»
    Футбольный клуб «Майнц»
    21 августа в финале квалификации Лиги Конференций сыграют «Русенборг» и «Майнц». Игра начнется в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Русенборг

    •  Русенборг 19:00 Майнц

    Майнц

    «Русенборг»

    Турнирная таблица: «Русенборг» начал свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.

    В чемпионате Норвегии команда занимает пятую строчку после 19 туров, набрав 30 очков. Разница мячей в турнире — 24:21.

    Русенборг — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Русенборг» во втором раунде квалификации обыграл латвийский клуб «Банга» с общим счетом 7:0.

    В третьем раунде квалификации «Русенборг» встретился с клубом «Хаммарбю». В первом матче команды голов не забили и завершили встречу вничью. В гостевой встрече команда из Норвегии обыграла соперника со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмирован нападающий Ноа Саса.

    Состояние команды: «Русенборг» показал яркий футбол во втором раунде квалификации против не самой сильной команды, но столкнулся с проблемами в предыдущем круге.

    В данном матче команде будет противостоять команда из топ-чемпионата, и коллективу из Норвегии понадобиться вся атакующая мощь. Одним из способов ее показать могут стать стандарты и игра на втором этаже.

    «Майнц»

    Турнирная таблица: «Майнц» начинает свой путь в Лиге Конференций с финальной стадии квалификации.

    В прошлом сезоне команда заняла шестую строчку в Бундеслиге, набрав 52 очка в 34 матчах. Разница мячей в турнире — 55:43.

  • Вязкая ничья в первом туре: «Валенсия» и «Реал Сосьедад» поделили очки на жаркой «Месталье»
  • Обеим командам многое нужно дорабатывать
  • 17/08/2025

    • Последние матчи: последний матч «Майнц» выиграл у «Динамо» Дрезден в кубке Германии со счетом 1:0.

    Ранее клуб провел четыре товарищеских матча и одержал победу в трех из них. Отметим удачную игру против австрийского клуба «Зеекирхен» (5:0) и безголевую ничью со «Страсбуром» (0:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Майнц» обладает качественным составом для борьбы за высокие места в Лиге Конференций.

    Однако первый матч команда сыграет в гостях и статус фаворита в двухматчевой баталии отходит на второй план.

    Статистика для ставок

    • Майнц не проигрывает в 8 последних матчах

    • Русенборг не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

    • В последних 5 играх Майнц пропускает в среднем 0.20 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.45, а победа «Русенборга» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.87.

    Прогноз: Ожидаем победу «Майнца» в матче. Немецкий коллектив обладает солидным набором игроков и готов к борьбе.

    Прогноз: можно сыграть на большем количестве голов в матче.

    Ставка: Победа «Майнца» в матче за 1.90.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.44.

    Русенборг — Майнц: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 21.08.202519:00. «Майнц» начнет с победы
