Вязкая ничья в первом туре: «Валенсия» и «Реал Сосьедад» поделили очки на жаркой «Месталье»

Жаркий августовский вечер в Валенсии закончился со счётом 1:1, который на табло выглядел скромно, но в самом матче вместил и поиски новых идей, и возвращение старых проблем. «Месталья», набитая до отказа и тяжёлая от тридцатиградусного зноя, увидела два разных тайма: осторожный, почти беззубый первый и куда более живой второй, где «Валенсия» и «Реал Сосьедад» обменялись ударами и согласились, что ничья — лучший способ начать долгий сезон.

Футбол. Испания. Ла Лига Валенсия — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 1:0 Диего Лопес (57'), 1:1 Такэфуса Кубо (60') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес, Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 80'), Пепелу (Батист Сантамария, 80'), Даниэль Раба (Арно Данжума, 68'), Луис Риоха, Хави Герра (Филип Угринич, 87'), Уго Дуро (Андре Алмейда, 68') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Серхио Гомес, 81'), Дуйе Чалета-Цар (Ариц Элустондо, 68'), Хон Арамбуру, Брайс Мендес (Орри Оускарссон, 68'), Микель Оярсабаль, Беньят Туррьентес (Урко Гонсалес, 80'), Пабло Марин, Такэфуса Кубо (Гонсалу Гуэдеш, 81'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа Предупреждения: Хосе Луис Гайя (27'), Беньят Туррьентес (45 + 3'), Айэн Муньос (67'), Айэн Муньос (67')

«Реал Сосьедад» начал увереннее. Команда Сердхио Франсиско, впервые в роли главного, старалась контролировать ритм через Браиса Мендеса и молодого Турриентеса. Мяч ходил быстро, но без резкости. Дважды хозяев выручал Агирресабала, сначала справился с плотным ударом Браиса издали, а затем с его же ударом головой. У «Валенсии» — почти пустота: за весь первый тайм ни одного удара в створ. Трибуны жарились на солнце, а на поле складывалась шахматная партия с долгими раздумьями.

Впрочем, у «Чес» был козырь — Дани Раба. Футболист, к которому публика уже привыкает как к носителю креатива из ниоткуда. Он почти час ждал момента, чтобы напомнить, что футбол можно взорвать одной передачей.

Три минуты — два гола

Всё началось после перерыва. На 56-й минуте Раба лёгким движением подрезал мяч через оборону, и Диего Лопес влетел в эпизод так, будто репетировал его накануне. Первый удар в створ — и сразу гол. «Месталья» вскипела, и на мгновение показалось, что ночь станет по-валенсийски шумной и победной.

Но праздник был недолгим. Уже через три минуты Таке Кубо напомнил, почему о нём говорят с уважением не только в Сан-Себастьяне. Получив пас от Мендеса, он подработал мяч на дуге штрафной и пробил в дальний угол — резко, низом, без вариантов. 1:1, и матч снова стал вязким.

Дальше матч превратился в качели. У «Валенсии» мог забить Копете, но с трёх метров отправил мяч выше ворот. У гостей шанс загубил Орри Оскарссон: выскочив один на один, он будто растерялся перед возможностью стать героем. К финалу команды стали уставать: августовские ноги тяжелели, а пространство открывалось всё реже.

Что увидели тренеры

Для Карлоса Корберана это был первый полноценный старт в сезоне с «Валенсией». Его команда не играла в яркий футбол, но показала ресурс: Раба и Лопес уже формируют дуэт, за которым приятно следить, а Хави Герра постепенно превращается в центр притяжения всей игры.

У «Сосьедада» — иные сигналы. Франсиско вывел команду собранной, без паники и с ясным контролем, но главная болезнь — голы — проявилась снова. Кубо и Барренечеа создали импульс, однако прицела не хватало.

А ведь впереди ещё сезон без Субименди — утрата, которую придётся компенсировать системой, а не именем. Арсен Захарян всё ещё не попадает в заявку команды — борется с вечными травмами и тяжёлым набором формы после них.

1:1 на старте выглядит компромиссом, но на самом деле это зеркало двух проектов, ещё не собравших себя полностью. «Валенсия» — с новыми лицами и всё той же «Местальей», готовой подпитывать эмоции. «Реал Сосьедад» — с новым тренером, с Кубо в роли солиста и со старым вопросом: кто будет превращать полумоменты в голы?