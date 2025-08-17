Вязкая ничья в первом туре: «Валенсия» и «Реал Сосьедад» поделили очки на жаркой «Месталье»

«Реал Сосьедад» начал увереннее. Команда Сердхио Франсиско, впервые в роли главного, старалась контролировать ритм через Браиса Мендеса и молодого Турриентеса. Мяч ходил быстро, но без резкости. Дважды хозяев выручал Агирресабала, сначала справился с плотным ударом Браиса издали, а затем с его же ударом головой. У «Валенсии» — почти пустота: за весь первый тайм ни одного удара в створ. Трибуны жарились на солнце, а на поле складывалась шахматная партия с долгими раздумьями.
Впрочем, у «Чес» был козырь — Дани Раба. Футболист, к которому публика уже привыкает как к носителю креатива из ниоткуда. Он почти час ждал момента, чтобы напомнить, что футбол можно взорвать одной передачей.
Три минуты — два гола
Всё началось после перерыва. На 56-й минуте Раба лёгким движением подрезал мяч через оборону, и Диего Лопес влетел в эпизод так, будто репетировал его накануне. Первый удар в створ — и сразу гол. «Месталья» вскипела, и на мгновение показалось, что ночь станет по-валенсийски шумной и победной.
Но праздник был недолгим. Уже через три минуты Таке Кубо напомнил, почему о нём говорят с уважением не только в Сан-Себастьяне. Получив пас от Мендеса, он подработал мяч на дуге штрафной и пробил в дальний угол — резко, низом, без вариантов. 1:1, и матч снова стал вязким.
Дальше матч превратился в качели. У «Валенсии» мог забить Копете, но с трёх метров отправил мяч выше ворот. У гостей шанс загубил Орри Оскарссон: выскочив один на один, он будто растерялся перед возможностью стать героем. К финалу команды стали уставать: августовские ноги тяжелели, а пространство открывалось всё реже.
Что увидели тренеры
Для Карлоса Корберана это был первый полноценный старт в сезоне с «Валенсией». Его команда не играла в яркий футбол, но показала ресурс: Раба и Лопес уже формируют дуэт, за которым приятно следить, а Хави Герра постепенно превращается в центр притяжения всей игры.
У «Сосьедада» — иные сигналы. Франсиско вывел команду собранной, без паники и с ясным контролем, но главная болезнь — голы — проявилась снова. Кубо и Барренечеа создали импульс, однако прицела не хватало.
А ведь впереди ещё сезон без Субименди — утрата, которую придётся компенсировать системой, а не именем. Арсен Захарян всё ещё не попадает в заявку команды — борется с вечными травмами и тяжёлым набором формы после них.
Календарь и таблица испанской Примеры
1:1 на старте выглядит компромиссом, но на самом деле это зеркало двух проектов, ещё не собравших себя полностью. «Валенсия» — с новыми лицами и всё той же «Местальей», готовой подпитывать эмоции. «Реал Сосьедад» — с новым тренером, с Кубо в роли солиста и со старым вопросом: кто будет превращать полумоменты в голы?