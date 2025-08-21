«Панатинаикос» обыграл «Самсунспор», а «Шкендия» одолела «Лудогорец»

Завершились 2 первых матч финального раунда квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч «Панатинаикос» обыграл «Самсунспор» со счетом 2:1.

Единственный гол у турецкой команды забил Логи Томассон на 51-й минуте.

У «Панатинаикоса» отличились Гиоргос Кирьякопулос на 66-й минуте и Эрик Палмер-Браун на 74-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 20:00 по мск.

«Шкендия» обыграла «Лудогорец» со счетом 2:1.

У гостей отличился Дерой Дуарте на 17-й минуте. В составе «Шкендии» голы забили Лиридон Латифи на 35-й минуте и Бесарт Ибраими на 60-й минуте.

Ответный матч состоится 28-го августа в 20:30 по мск.