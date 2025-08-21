«Неман» — «Райо Вальекано». Онлайн, прямая трансляция

1-й таймШахтёр — СерветтОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Вся лентаСамое главное
    В четверг, 21 августа, «Неман» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 1-го матча раунда плей-офф Кубка конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

    Ход игры

    35' Андрей Якимов подхватывает мяч и бьет из-за пределов штрафной, Баталья на месте.

    34' Очередной фол против Немана: Пушняков на газоне. Стандарт у ворот испанцев.

    33' Олег Евдокимов навесил, но мяч не дошел до партнеров.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    32' Якимов лежит на газоне. Опасный штрафной у ворот Райо.

    31' Фол в центре поля: Гумбау нарушил правила, игроки Немана быстро разыграли мяч.

    30' Лопес начинает атаку Райо Вальекано, передача на Серхио, но тот не догнал мяч и Неман вбросит аут.

    29' Савицкий борется за мяч на половине поля Райо, перевод направо оказался неточным.

    28' Аут у ворот Немана вбрасывают номинальные хозяева поля, но тут же теряют мяч.

    26' Перес падает в штрафной Немана. но судья показывает «подниматься». Штрафной пробьет вратарь Немана.

    25' Панця бьет головой по воротам Аугусто, но вратарь надежен.

    24' Белов далеко вводит мяч. Фол в центре поля, Неман вводит мяч забросом в штрафную.

    23' Нтека атакует справа, но капитан Немана Садовничий выбил мяч из-под ноги игрока испанца.

    22' Ошибка Райо Вальекано. Неточная передача Балью и мяч переходит Неману.

    21' Савицкий пытается прессинговать защитников Райо, но испанцы выходят из-под давления Немана и переходят в атаку.

    20' Неман прижимается к воротам, заброс в штрафную, Белов с мячом.

    19' Второй угловой у ворот Немана. Подача в штрафную площадь. Дальний удар Унаи Лопеса, мяч летит выше ворот.

    18' Опасная подача в штрафную. Удар Лопеса, удар заблокирован!

    17' Балью с трудом поднимается с газона. Обошлось без травмы, но игроку Райо очень больно.

    16' Фол в центре поля и первую желтую карточку получает Сергей Пушняков!

    15' Угловой у ворот Немана. Подача на угол вратарской, но Евдокимов выносит мяч.

    14' Ранди Нтека прошел по правому флангу, но потерял мяч. Атака испанцев становится позиционной.

    13' Неман переходит в позиционную атаку. Попытка прострела, только аут.

    12' Атака Райо, подача Серхио Камелло на Трехо, но тот не сумел замкнуть прострел.

    11' Высокий прессинг в исполнении игроков Немана. Белорусский клуб отобрал мяч, Белов вводит его в игру.

    10' Мяч в центре поля. Позиционную атаку начинает Райо Вальекано.

    9' Навес в штрафную Немана, но Белов Максим уверенно ловит мяч.

    8' Антон Сучков нарушил правила в 10 метрах от штрафной Немана. Опасный стандарт выполнят испанцы.

    7' Серхио Камелло слева прорвался в центр, хотел пробить, но его заблокировали.

    6' Подача в штрафную площадь Немана, Садовничий Иван выносит мяч головой.

    5' Иван Балью пытается начать атаку Райо правым флангом, но пока мяч в центре поля и не переходит на половину Немана.

    4' Лежён Флорьян начинает атаку испанцев. Защитники выбили мяч.

    3' Ритм матча неспешный. Фол в центре поля, Неман разыгрывает мяч.

    2' Первую атаку проводит Райо, мяч ходит на половине поля испанского клуба.

    1' Раздается свисток судьи! Матч Неман — Райо Вальекано начался!

    До матча

    20:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

    20:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

    20:40 Главным арбитром встречи назначен Арда Кердешлер из Турции.

    20:30 Сегодняшний матч пройдет в венгерском городе Сегед на стадионе «Сент-Геллерт Форум», который вмещает 8 256 зрителей.

    20:20 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию 1-го матча раунда плей-офф Кубка конференций между белорусским клубом Неман и испанским Райо Вальекано. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

    Составы команд

    «Неман»: Белов Максим, Кучинский Константин, Садовничий Иван, Пархоменко Егор, Пантя Юрий, Якимов Андрей, Козлов Михаил, Евдокимов Олег, Пушняков Сергей, Сучков Антон, Савицкий Павел.

    «Райо Вальекано»: Баталья Аугусто, Балью Иван, Лежён Флорьян, Джожуа Вертроуд, Эспино Альфонсо, Трехо Оскар, Гумбау Херард, Лопес Унаи, Камелло Серхио, Нтека Ранди, Перес Фран.

    «Неман»

    Неман уже полтора месяца находится в длительной командировке, так как домашние матчи еврокубков играть на своем поле не может. Вот команда Игоря Ковалевича и путешествует, пропуская национальное первенство, где самый разгар сезона.

    Неман начал свой путь в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги конференций и уже прошел трех соперников: Урарту из Армении, Кошице из Словакии и Клаксвик с Фарерских островов. Последнее противостояние было крайне напряженным. В первом матче белорусы проиграли 0;2, а во втором проявили характер — сначала сравняли счет, а затем в серии пенальти обыграли оппонента. Итоговый счет по сумме двух встреч (3:2).

    «Райо Вальекано»

    Для Райо Вальекано предстоящий матч станет лишь вторым официальным в нынешнем сезоне. Команда Иньиго Переса только с раунда плей-офф начала свой путь в Лиге конференций, а неделей ранее стартовала в Ла Лиге с победы (3:1) над Жироной. В том гостевом матче Райо камня на камне не оставил от своего соперника. Практически таким же составом он намерен играть и против Немана.

    Личные встречи

    Раньше пути этих соперников не пересекались, поэтому команды готовятся провести свой первый очный матч.

