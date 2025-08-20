ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Круговой: Я переживаю один из лучших периодов в карьере

    Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о своем текущем положении дел в команде.

    Данил Круговой
    Данил Круговой

    «Я переживаю один из лучших периодов в карьере. Это из-за смещения позиции в сторону атаки. Когда Челестини только появился в команде, мы поговорили с ним и я сказал Фабио, что могу играть на нескольких позициях, хотя до этого везде был левым защитником и только один раз Семак ставил меня правым латералем. Мне очень интересно атаковать и я очень хочу приносить команде пользу и использовать моменты, которые у меня есть», — заявил Круговой в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол! ».

    В текущем сезоне РПЛ на счету 27-летнего Кругового пять матчей, в которых он забил три мяча и сделал один ассист.

    ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

