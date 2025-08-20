Круговой: Я переживаю один из лучших периодов в карьере

Защитникответил на вопрос о своем текущем положении дел в команде.

«Я переживаю один из лучших периодов в карьере. Это из-за смещения позиции в сторону атаки. Когда Челестини только появился в команде, мы поговорили с ним и я сказал Фабио, что могу играть на нескольких позициях, хотя до этого везде был левым защитником и только один раз Семак ставил меня правым латералем. Мне очень интересно атаковать и я очень хочу приносить команде пользу и использовать моменты, которые у меня есть», — заявил Круговой в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол! ».

В текущем сезоне РПЛ на счету 27-летнего Кругового пять матчей, в которых он забил три мяча и сделал один ассист.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.