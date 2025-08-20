«Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»

полностью договорился об аренде гвинейского форварда

Как сообщает «Чемпионат», российский клуб сейчас занимается оформлением необходимых документов для завершения трансфера. 30-летний нападающий выступает за «Лас-Пальмас» с 2023 года.

За это время он провел 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее нападающий провел сезон в аренде в испанском «Эльче», где отметился четырьмя голами в 27 матчах.

Также Каба имеет международный опыт: в составе сборной Гвинеи форвард сыграл 21 матч и забил три гола.