Гончаренко: Батраков сейчас лучший игрок РПЛ

Экс-наставник «Урала», «Краснодара», ЦСКА и «Пари НН»назвал лучшего игрока российской Премьер-лиги на старте сезона.

«По мне, Батраков сейчас лучший игрок стартовых пяти туров. Почему? Потому что в чемпионате, где к тебе начинают присматриваться и начинают против тебя играть, ты должен найти какие-то ещё средства для того, чтобы продолжать забивать или отдавать передачи. Вот почему Круговой сейчас хорошо смотрится. Одно дело, когда ты понимаешь, что слева бегаешь, а тут раз — справа поставили. Функционал немножко меняется.

И Батраков, он двигается везде, поэтому сложно сказать, что, слушай, вот опорный полузащитник, ты играешь с Батраковым. Может нападающим появиться, может в опорной зоне, поэтому его сложно контролировать», — сказал Гончаренко в передаче «Коммент. Шоу».

В пяти матчах на счету 20-летнего Батракова 6 забитых мячей. Пока «Локомотив» лидирует в чемпионате России с 13 очками.