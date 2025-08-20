2-й таймСелтик — КайратОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
  • 22:44
    • Агент Кузнецова: Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%
  • 23:54
    • «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя
  • 23:53
    • «Буде-Глимт» разгромил дома «Штурм»
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
    Все новости спорта

    «Селтик» и «Кайрат» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов

    «Селтик» — «Кайрат»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Селтик Казахстан. Премьер-лига Кайрат
    В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов шотландский «Селтик» и казахстанский «Кайрат» не смогли выявить сильнейшего.

    «Селтик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Селтик»

    Поединок в Глазго завершился нулевой ничьей. Команды за 90 минут не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Селтик — Кайрат 0:0
    Селтик: Каспер Шмейхель, Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Киран Тирни (Остон Трасти, 77'), Алистер Джонстон (Энтони Ралстон, 35'), Рео Хатате, Каллум Макгрегор, Джеймс Форрест (Арне Энгелс, 71'), Адам Айда (Ян Хён-дзюн, 46'), Дайдзэн Маэда, Benjamin Nygren (Shin Yamada, 77') Кайрат: Александр Заруцкий (Temirlan Anarbekov, 75'), Офри Арад, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Валерий Громыко, Еркин Олегулы Тапалов, Дан Глазер, Эдмилсон Фильо (Рикардиньо, 83'), Jorge Gabriel Jorginho, Dastan Satpaev, Aleksandr Mrynskiy Предупреждения: Александр Мартынович (6'), Каллум Макгрегор (26'), Киран Тирни (31'), Дан Глазер (31')

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Таким образом, все решится в ответном матче, который состоится в Казахстане 26 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Билостенный — Уилльямс
  • Бои
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Линкольн — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры