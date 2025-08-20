«Селтик» и «Кайрат» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов

В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов шотландскийи казахстанскийне смогли выявить сильнейшего.

Поединок в Глазго завершился нулевой ничьей. Команды за 90 минут не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Селтик — Кайрат 0:0 Селтик: Каспер Шмейхель, Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Киран Тирни (Остон Трасти, 77'), Алистер Джонстон (Энтони Ралстон, 35'), Рео Хатате, Каллум Макгрегор, Джеймс Форрест (Арне Энгелс, 71'), Адам Айда (Ян Хён-дзюн, 46'), Дайдзэн Маэда, Benjamin Nygren (Shin Yamada, 77') Кайрат: Александр Заруцкий (Temirlan Anarbekov, 75'), Офри Арад, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Валерий Громыко, Еркин Олегулы Тапалов, Дан Глазер, Эдмилсон Фильо (Рикардиньо, 83'), Jorge Gabriel Jorginho, Dastan Satpaev, Aleksandr Mrynskiy Предупреждения: Александр Мартынович (6'), Каллум Макгрегор (26'), Киран Тирни (31'), Дан Глазер (31')

Таким образом, все решится в ответном матче, который состоится в Казахстане 26 августа.