    Тукманов: Самошников стоит заплаченных 5 млн

    Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что Илья Самошников должен усилить «Спартак» и он точно не слабее легионеров, которые ранее приходили на его позицию.

    Илья Самошников
    Илья Самошников

    «Самошников — парень достаточно перспективный, футболист он талантливый, плюс командный игрок. Мое мнение: для "Локомотива" это потеря, для "красно‑белых", конечно же, хорошее приобретение. Думаю, что этот футболист стоит тех пяти миллионов, о которых говорят.

    • На мой взгляд, он ничуть не хуже легионеров, которых покупал "Спартак". Технически хорошо подготовлен, быстрый парень. "Спартак" можно поздравить с приобретением», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

    Сегодня, 19 августа, «Спартак» объявил о трансфере 27-летнего Самошникова и заключении с ним контракта по схеме «3+1». За два сезона в составе «Локомотива» он сыграл 70 матчей, забил 5 мячей и 6 шесть голевых передач.

