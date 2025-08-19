Тукманов: Самошников стоит заплаченных 5 млн

Бывший президент московского «Торпедо»считает, чтодолжен усилить «Спартак» и он точно не слабее легионеров, которые ранее приходили на его позицию.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Самошников Фото: сайт «Спартака»

«Самошников — парень достаточно перспективный, футболист он талантливый, плюс командный игрок. Мое мнение: для "Локомотива" это потеря, для "красно‑белых", конечно же, хорошее приобретение. Думаю, что этот футболист стоит тех пяти миллионов, о которых говорят.

На мой взгляд, он ничуть не хуже легионеров, которых покупал "Спартак". Технически хорошо подготовлен, быстрый парень. "Спартак" можно поздравить с приобретением», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 19 августа, «Спартак» объявил о трансфере 27-летнего Самошникова и заключении с ним контракта по схеме «3+1». За два сезона в составе «Локомотива» он сыграл 70 матчей, забил 5 мячей и 6 шесть голевых передач.