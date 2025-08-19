«Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»

на официальном сайте РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летний крайний защитник близок к переходу в московский «Спартак» и скоро пройдет медицинский осмотр в стане красно-белых.

Известно, что за Самошникова «Спартак» готов выплатить 350 млн рублей и еще 100 млн рублей в качестве различных бонусов.

В этом сезоне защитник сыграл всего 2 матча во всех турнирах. Контракт Самошникова действует до 2027 года, а за «Локомотив» он выступает с 2023 года, перейдя из казанского «Рубина».