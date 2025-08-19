1-й таймАль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция
  • 14:26
    • Ди Лучано стал футболистом ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 14:42
    • «Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
    «Локомотив» отзаявил Самошникова, им интересуется «Спартак»

    Илья Самошников отзаявлен «Локомотивом» на официальном сайте РПЛ.

    Илья Самошников
    Илья Самошников

    Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летний крайний защитник близок к переходу в московский «Спартак» и скоро пройдет медицинский осмотр в стане красно-белых.

    Известно, что за Самошникова «Спартак» готов выплатить 350 млн рублей и еще 100 млн рублей в качестве различных бонусов.

  • Вчера

    • В этом сезоне защитник сыграл всего 2 матча во всех турнирах. Контракт Самошникова действует до 2027 года, а за «Локомотив» он выступает с 2023 года, перейдя из казанского «Рубина».

