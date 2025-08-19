Романцев: Чемпионат России очень интересно начался

Экс-наставник московскогооценил старт сезона в РПЛ. На данный момент в таблице лидирует

«Сам чемпионат очень интересно начался. Всё-таки не те команды, на которые рассчитывали, лидируют. А те команды, на которые рассчитывали, пока ещё не набрали полный ход. Но это всегда интересно: в конце концов, как правило, всё становится на свои места. Очень хочется, чтоб такая интрига в течение всего чемпионата была, чтобы каждый тур что-то менял, дарил нам новые эмоции.

Это и есть шоу, которое подогревает интерес к футболу. Посмотрите — в этом туре на матчах команд, которые занимают места в середине таблицы, почти полные стадионы собирались. Футбол снова выходит на передовые позиции», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

После пяти туров РПЛ лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков. В топ-3 также находятся «Краснодар» и ЦСКА.