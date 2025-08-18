Сергей Ташуев — о стиле «Краснодара»: Я привил его команде когда-то

Бывший главный тренерподелился мнением о том, что именно он заложил нынешний стиль игры команды.

«Если говорить о стиле "Краснодара", я привил его команде когда-то, а Сергей Николаевич Галицкий поддержал. Сегодня, уверен, они с Мусаевым обсуждают, как улучшить качество футбола, и Мурад действительно этого хочет», — цитирует Ташуева издание «Советский Спорт».

После 5 туров сезона-2025/26 «Краснодар» занимает второе место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 12 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» всего на один балл.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали Российской Премьер-лиги под руководством Мурада Мусаева.