    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
    Семшов: Сейчас «Динамо» как «Байер» Хаби Алонсо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Бундеслига Футбол Германии Байер
    Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что ситуация с Валерием Карпиным сейчас схожа с той, что была в начале работы у Хаби Алонсо в леверкузенском «Байере»

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Рассуждать о перспективах Карпина в "Динамо" не вижу смысла — руководство клуба ясно дало понять, что поддерживает тренера и готово ждать. Согласен с тем, что команде нужно время, когда в ней происходят столь радикальные изменения в игровых и тренировочных принципах.

    На днях прочитал, что Николай Писарев привёл в пример Хаби Алонсо, который в первом сезоне с "Байером" стал только шестым, зато потом построил команду мечты. Глянул интереса ради статистику: и правда в первых семи матчах Хаби Алонсо с "Байером" одержал лишь одну победу и потерпел три поражения, в том числе разгромные.

  • ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • Насколько же разным получился старт сезона у московских команд
  • Вчера

    • И в целом в первый год работы чередовал хорошие результаты с плохими. Если бы руководство "Байера" не проявило большое терпение, не видать было Леверкузену легендарного чемпионства в сезоне без поражений, а тренеру — работы в "Реале". Понятно, что у Алонсо своя история, а у Карпина и "Динамо" — своя. Но что тренерам нужно время и доверие, факт», — сказал Семшов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После пяти туров в таблице РПЛ «Динамо» набрало всего 5 очков и располагается на 12-й строчке.

