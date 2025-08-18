Семшов: Сейчас «Динамо» как «Байер» Хаби Алонсо

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо»считает, что ситуация ссейчас схожа с той, что была в начале работы ув леверкузенском «Байере»

«Рассуждать о перспективах Карпина в "Динамо" не вижу смысла — руководство клуба ясно дало понять, что поддерживает тренера и готово ждать. Согласен с тем, что команде нужно время, когда в ней происходят столь радикальные изменения в игровых и тренировочных принципах.

На днях прочитал, что Николай Писарев привёл в пример Хаби Алонсо, который в первом сезоне с "Байером" стал только шестым, зато потом построил команду мечты. Глянул интереса ради статистику: и правда в первых семи матчах Хаби Алонсо с "Байером" одержал лишь одну победу и потерпел три поражения, в том числе разгромные.

И в целом в первый год работы чередовал хорошие результаты с плохими. Если бы руководство "Байера" не проявило большое терпение, не видать было Леверкузену легендарного чемпионства в сезоне без поражений, а тренеру — работы в "Реале". Понятно, что у Алонсо своя история, а у Карпина и "Динамо" — своя. Но что тренерам нужно время и доверие, факт», — сказал Семшов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После пяти туров в таблице РПЛ «Динамо» набрало всего 5 очков и располагается на 12-й строчке.