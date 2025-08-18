Мостовой: В ЦСКА уже все забыли про Николича

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал старт сезона в исполнении ЦСКА под руководством нового главного тренера

«ЦСКА — одна из самых стабильных команд в РПЛ. По игре, стабильности и остальным показателям армейцы являются лидерами. Ещё два месяца назад кричали: где Николич? Что произошло, а сейчас его даже не вспоминают, ведь играют футболисты.

Да, при Челестини ЦСКА играет хорошо, но ещё недавно про него никто не знал. Не дай бог армейцы проиграют два матча и начнут критиковать», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Летом Марко Николич покинул ЦСКА ради греческого АЕКа, ему на смену пришел Фабио Челестини, ранее возглавлявший швейцарский «Базель».