Мостовой: «Динамо», «Спартак» и «Зенит» точно поднимутся в таблице

Бывший российский футболиствысказался о текущем положении дел в турнирной таблице РПЛ.

«С первого тура Станковича выгоняют из "Спартака", хотя с ним продлили контракт весной. Есть команды, в которых вообще беда с результатами, но ничего не говорят — тишина, как и в "Динамо". Контракт с Карпиным был подписан, работа идёт.

Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что "Динамо", "Спартак" и "Зенит" поднимутся в таблице. Давайте посмотрим на положение команды через два-три тура. "Зенит" принимает Махачкалу, "Динамо" — "Пари НН", а "Спартак" едет в Казань. Я думаю, что все три команды выиграют и турнирная таблица изменится», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В настоящий момент «Спартак» располагается на 13-м месте, «Динамо» — на 12-м, «Зенит» — на девятом.