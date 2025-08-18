2-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
    «Лидс» вырвал победу у «Эвертона» на старте АПЛ

    «Лидс» — «Эвертон»: счет матча 1:0, обзор гола

    В матче первого тура чемпионата Англии «Лидс» в родных стенах переиграл «Эвертон» со счетом 1:0.

    Даниэль Фарке (главный тренер «Лидса»)
    Даниэль Фарке (главный тренер «Лидса»)

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Лукас Нмеча с пенальти на 84-й минуте.

    Лидс — Эвертон 1:0
    Голы: 1:0 Лукас Нмеча (пенальти) (84'), 2:0 Икер Браво (59') Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду (Илия Груев, 78'), Даниэль Джеймс (Джек Харрисон, 78'), Вильфред Ньонто (Бренден Ааронсон, 67'), Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 78'), Ао Танака (Шон Лонгстафф, 90') Эвертон: Бету, Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Карлос Алькарас (Тьерно Барри, 86'), Идрисса Гана Гейе, Тим Айрогбунам (Джек Грилиш, 71'), Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Предупреждения: Тим Айрогбунам (57'), Карлос Алькарас (63')

    В следующем туре «Лидс» 23 августа на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Эвертон» на следующий день в родных стенах примет «Брайтон».

