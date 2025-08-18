«Лидс» вырвал победу у «Эвертона» на старте АПЛ

Даниэль Фарке (главный тренер «Лидса») Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Лукас Нмеча с пенальти на 84-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Эвертон 1:0
Голы: 1:0 Лукас Нмеча (пенальти) (84'), 2:0 Икер Браво (59') Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду (Илия Груев, 78'), Даниэль Джеймс (Джек Харрисон, 78'), Вильфред Ньонто (Бренден Ааронсон, 67'), Жоэль Пироэ (Лукас Нмеча, 78'), Ао Танака (Шон Лонгстафф, 90') Эвертон: Бету, Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Карлос Алькарас (Тьерно Барри, 86'), Идрисса Гана Гейе, Тим Айрогбунам (Джек Грилиш, 71'), Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Предупреждения: Тим Айрогбунам (57'), Карлос Алькарас (63')
В следующем туре «Лидс» 23 августа на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Эвертон» на следующий день в родных стенах примет «Брайтон».