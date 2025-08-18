«Наполи» интересуется Хейлунном

Датский нападающийможет вернуться в итальянскую Серию А.

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, 22-летнего форварда «МЮ» готов взять в аренду чемпион страны «Наполи».

В настоящее время между клубами ведутся переговоры о переходе Хейлунна.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что Ромелу Лукаку пропустит старт сезона из-за травмы. Ранее «Наполи» продал Джакомо Расподари и Джованни Симеоне. Фактически сейчас из центральных нападающих в распоряжении Антонио Конте только новичок Лоренцо Лукка.

За два года в составе «МЮ» Хейлунн сыграл 95 матчей, забил в них 26 мячей и отдал 6 голевых передач. Сейчас на Transfermarkt его оценивают в € 35 млн. В Серии А он выступал за «Аталанту».