Появился новый претендент на Эсекьеля Барко

Лидер средней линии московского «Спартака»может перейти в бразильский, информирует Gremio TimeLine.

По данным источника, бразильцы сделали официальное предложение по 26-летнему аргентинцу и теперь ждут ответа от красно-белых.

Барко перебрался в «Спартак» летом 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт» за 10 млн евро. Сейчас он оценивается на портале Transfermarkt на 4 млн больше.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за московский клуб во всех турнирах 42 матча, забил в них 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт Барко со «Спартаком» действует еще два года.