    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
    Все новости спорта

    Появился новый претендент на Эсекьеля Барко

    Лидер средней линии московского «Спартака» Эсекьель Барко может перейти в бразильский «Гремио», информирует Gremio TimeLine.

    Эсекьель Барко
    Эсекьель Барко

    По данным источника, бразильцы сделали официальное предложение по 26-летнему аргентинцу и теперь ждут ответа от красно-белых.

    Барко перебрался в «Спартак» летом 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт» за 10 млн евро. Сейчас он оценивается на портале Transfermarkt на 4 млн больше.

