    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
    Валерий Филатов: Рад, что «Локомотив» стал базовым клубом сборной России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РФС РПЛ Локомотив
    Бывший президент московского «Локомотива», а сейчас член совета директоров Валерий Филатов доволен, что его команда представлена сразу 7 футболистами в расширенном списке сборной России на сентябрьский сбор.

    Валерий Филатов
    Валерий Филатов

    «Раз столько футболистов "Локомотива" вызвали в сборную, значит, клуб действительно хорошо работает. Тренер же не враг себе, плохих футболистов не будет вызывать. Значит, считает, что он сильнее других. Дай бог, чтобы "Локомотив" становился базовым клубом для сборной. Я только за. Но как сейчас сказать, что это базовый клуб? Если из 11 человек в составе, пять будут из "Локомотива" играть, тогда это будет базовый, наверное.

  • Из Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • Пока красно-белые показывают результат не на поле, а на трансферном рынке
  • Сегодня

    • Если размышлять логически вообще: базовый клуб — это когда больше 50 процентов игроков команды в составе сборной, да? По‑другому. У нас базовый клуб в истории был только один — киевское "Динамо" в Советском Союзе. Там брали девять киевлян в состав и двух спартаковцев. Вот это базовый клуб! Вот давайте и проведем сравнение. Так что будем добиваться того, чтобы девять игроков "Локомотива" было в сборной», — сказал Филатов «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    В сентябре у сборной России намечены две товарищеских встречи. 4-го она сыграет в Москве со сборной Иордании, а через три дня в Эр‑Райяне с командой Катара. В национальную сборную вызваны Александр Сильянов, Евгений Морозов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев.

    Читайте также

    •
