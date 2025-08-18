Валерий Филатов: Рад, что «Локомотив» стал базовым клубом сборной России

Бывший президент московского «Локомотива», а сейчас член совета директоров Валерий Филатов доволен, что его команда представлена сразу 7 футболистами в расширенном списке сборной России на сентябрьский сбор.

«Раз столько футболистов "Локомотива" вызвали в сборную, значит, клуб действительно хорошо работает. Тренер же не враг себе, плохих футболистов не будет вызывать. Значит, считает, что он сильнее других. Дай бог, чтобы "Локомотив" становился базовым клубом для сборной. Я только за. Но как сейчас сказать, что это базовый клуб? Если из 11 человек в составе, пять будут из "Локомотива" играть, тогда это будет базовый, наверное.

Если размышлять логически вообще: базовый клуб — это когда больше 50 процентов игроков команды в составе сборной, да? По‑другому. У нас базовый клуб в истории был только один — киевское "Динамо" в Советском Союзе. Там брали девять киевлян в состав и двух спартаковцев. Вот это базовый клуб! Вот давайте и проведем сравнение. Так что будем добиваться того, чтобы девять игроков "Локомотива" было в сборной», — сказал Филатов «Матч ТВ».

В сентябре у сборной России намечены две товарищеских встречи. 4-го она сыграет в Москве со сборной Иордании, а через три дня в Эр‑Райяне с командой Катара. В национальную сборную вызваны Александр Сильянов, Евгений Морозов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев.