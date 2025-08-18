Валерий Карпин огласил рассширенный список сборной России на матчи в сентябре

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

В рамках подготовки сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча — 4 сентября против Иордании дома и 7 сентября в Эр-Райяне с командой Катара на стадионе «Аль-Садд».

В расширенный список попали:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

Защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).