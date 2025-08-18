ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамзат Чимаев против Дрикуса Дю ПлессиУверенная победа Чимаева, яркие нокауты Мерфи и Пратеса. Обзор карда UFC 319
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
  • 15:03
    • Валерий Карпин огласил рассширенный список сборной России на матчи в сентябре
  • 13:58
    • ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»
    Все новости спорта

    Валерий Карпин огласил рассширенный список сборной России на матчи в сентябре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России Сборная России РПЛ
    Пресс-служба Российского футбольного союза объявила расширенную заявку национальной команды на сентябрьский международный сбор.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    В рамках подготовки сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча — 4 сентября против Иордании дома и 7 сентября в Эр-Райяне с командой Катара на стадионе «Аль-Садд».

    В расширенный список попали:

    Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Виталий Гудиев («Акрон», Тольятти).

    Защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

    Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Вадим Раков («Крылья Советов», Самара), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

    Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кубань — ПСК
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Калуга — Амкал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры