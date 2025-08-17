«Волга» добыла первую победу в Первой лиге, одолев «СКА-Хабаровск»

2-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    Даниил Глебов«Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Волга Ульяновск СКА-Хабаровск
    В матче пятого тура российской Первой лиги «Волга» в родных стенах переиграла «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

    Алексей Поддубский (главный тренер «СКА-Хабаровска»)
    Алексей Поддубский (главный тренер «СКА-Хабаровска»)

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Артур Мурза на четвертой минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Волга Ул — СКА-Хабаровск 1:0
    Гол: 1:0 Murza A. (4') Волга Ул: Владимир Шайхутдинов, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев (Gutsa A., 84'), Евгений Воронин, Gershun I., Umnikov M. (Дмитрий Рахманов, 77'), Novikov D., Murza A. (Дмитрий Рахманов, 73'), Kamenshchikov D. (Владислав Руденко, 73') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Gurban G., Grebenkin Y., Давид Шавлохов, Егор Носков, Арсен Адамов (Tur J. A., 28'), Садыг Багиев, Батраз Гурциев, Данила Янов (Александр Максименко, 63'), Камран Алиев (Александр Гаглоев, 68'), Alcalde J.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Волга» смогла набрать четыре очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. У «СКА-Хабаровска» осталось восемь баллов и шестая строчка.

