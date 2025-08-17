«Волга» добыла первую победу в Первой лиге, одолев «СКА-Хабаровск»

Алексей Поддубский (главный тренер «СКА-Хабаровска») Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Артур Мурза на четвертой минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Волга Ул — СКА-Хабаровск 1:0
Гол: 1:0 Murza A. (4') Волга Ул: Владимир Шайхутдинов, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев (Gutsa A., 84'), Евгений Воронин, Gershun I., Umnikov M. (Дмитрий Рахманов, 77'), Novikov D., Murza A. (Дмитрий Рахманов, 73'), Kamenshchikov D. (Владислав Руденко, 73') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Gurban G., Grebenkin Y., Давид Шавлохов, Егор Носков, Арсен Адамов (Tur J. A., 28'), Садыг Багиев, Батраз Гурциев, Данила Янов (Александр Максименко, 63'), Камран Алиев (Александр Гаглоев, 68'), Alcalde J.
Таким образом, «Волга» смогла набрать четыре очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. У «СКА-Хабаровска» осталось восемь баллов и шестая строчка.