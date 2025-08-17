«Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

Фрагмент матча «Спартак» Кострома — «Челябинск» Фото: 1obl.ru
У хозяев забивали Никита Супранович на 11-й минуте и Денис Жилмостных на 90-й минуте принес победу. В составе «Челябинска» на 52-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.
Футбол. Россия. Первая лига
Спартак Кс — Челябинск 2:1
Голы: 1:0 Supranovich N. (11'), 1:1 Рамазан Гаджимурадов (52'), 2:1 Zhilmostnykh D. (90') Спартак Кс: Александр Саплинов, Иван Енин, Gaydash M., Ignatiev M., Zhilmostnykh D., Supranovich N., Tarasov N., Nazarenko E. (Tlekhugov M., 75'), Sadov D. (Nemchenko A., 64'), Chursin K. (Demyanov V., 63'), Chikanchi M. (Gharibyan A., 75') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Gapechkin A. (Владислав Левин, 46'), Алан Чочиев, Константин Кертанов, Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов, Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Komissarov T. (Pushkarev D., 73'), Eza W.
После этой игры «Спартак» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, а «Челябинск» с 9 очками занимает 4-ю позицию.