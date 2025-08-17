1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    Даниил Глебов«Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
  • 17:35
    • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы на матч АПЛ
  • 17:06
    • «Динамо» Москва и ЦСКА назвали стартовые составы на матч дерби
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
    Все новости спорта

    «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги

    «Спартак» Кострома — «Челябинск»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Челябинск Спартак Кс
    В матче 5-го тура первой лиги «Спартак» из Костромы на своём поле одержал победу над «Челябинском» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча «Спартак» Кострома — «Челябинск»
    Фрагмент матча «Спартак» Кострома — «Челябинск»

    У хозяев забивали Никита Супранович на 11-й минуте и Денис Жилмостных на 90-й минуте принес победу. В составе «Челябинска» на 52-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Спартак Кс — Челябинск 2:1
    Голы: 1:0 Supranovich N. (11'), 1:1 Рамазан Гаджимурадов (52'), 2:1 Zhilmostnykh D. (90') Спартак Кс: Александр Саплинов, Иван Енин, Gaydash M., Ignatiev M., Zhilmostnykh D., Supranovich N., Tarasov N., Nazarenko E. (Tlekhugov M., 75'), Sadov D. (Nemchenko A., 64'), Chursin K. (Demyanov V., 63'), Chikanchi M. (Gharibyan A., 75') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Gapechkin A. (Владислав Левин, 46'), Алан Чочиев, Константин Кертанов, Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов, Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Komissarov T. (Pushkarev D., 73'), Eza W.

    После этой игры «Спартак» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, а «Челябинск» с 9 очками занимает 4-ю позицию.

