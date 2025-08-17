Смолов: Были переговоры с «Дубай Юнайтед»

Экс-игрок «Краснодара»высказался о вариантах продолжения карьеры этим летом.

«Я разговаривал с "Дубай Юнайтед". Во-первых, они в низшем дивизионе. Во-вторых, у них задача выйти. Были переговоры, до конкретики не дошло. В качестве зимовки это хороший вариант. Но год там жить специфически, мне кажется. Были обсуждения с европейскими клубами, честно сказать, год пожить для своего опыта лучше в Европе. В Дубае я и так много раз был», — заявил Смолов в интервью YouTube-каналу «БроукБойз».

Напомним, что ранее Смолов покинул «Краснодар». В ближайшее время он будет выступать за медиаклуб «БроукБойз» в Кубке России.