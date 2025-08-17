2-й таймКраснодар — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го французской Лиги 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Нант
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция «Краснодар» «Краснодар» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция Максим ШабановИх будет не хватать. Топ-11 игроков, кто покинул КХЛ и уехал в НХЛ и Европу
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта
    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле
    В воскресенье, 17-го августа состоится матч 1-го тураФранцузской Лиги 1, «Нант» принимает «ПСЖ». Начало матча в 21:30 МСК. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

    Ход матча

    4'

    4' Забарный — новичок парижан сегодня дебютирует в Лиге 1. Неточно вынес украинец мяч на Бенхаттаба, но его навес с правого фланга никого не нашёл в итоге.

    2' «ПСЖ» начинает матч с контроля мяча на чужой половине: Витинья, Руис и Заир-Эмри плетут кружева.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    '1 Судья запускает секундомер! «Нант» и «ПСЖ» начинают свой путь в Лиге 1!

    Перед матчем

    21:41 Команды выходят на поле, матч скоро начнётся.

    21:40 Футболисты в подтрибунном помещении.

    21:39 Красочным дымовым перфомансом в жёлто-зелёных цветах встречают свою команду фанаты «Нанта».

    21:30 Судья матча — Бенуа Бастьен.

    21:25 Матч пройдёт в Нанте на стадионе Ля Божуар — Луи Фонтено, вмещающем 38128 зрителя.

    Стартовые составы команд

    «Нант»: Лопеш, Коцца, Авазьем, Тати, Амьен-Аду, Квон Хёк-гю, Лепенан, Лерукс, Гирасси, Мухамед, Бенхаттаб

    «ПСЖ»: Шавалье, Беральдо, Забарный, Эрнандес, Заир-Эмри, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола, Мбайе

    «Нант»:

    Под руководством Антуана Комбуаре «Канарейки» в прошлом сезоне финишировали на 13-м месте, едва избежав вылета в последний тур. Назначение Каштру направлено на внедрение более атакующей философии и интеграцию молодых игроков в команду. Новый главный тренер Луиш Каштру провёл значительные изменения в составе команды в летнее трансферное окно.

    Португальский тренер уже начал работать с некоторыми из новых игроков , включая южнокорейского полузащитника Хёнсока Хонга, арендованного у «Майнца», соотечественника Хёк-кю Квона из «Селтика» и нигерийского защитника Чидози Авазиема из «Колорадо Рэпидс». Йохан Лепенан перешёл из «Лиона» в аренду на постоянной основе, заключив четырёхлетний контракт. Однако Каштру придётся остаться без нескольких ключевых игроков: включая Натана Зезе, Мозеса Симона и Педро Чиривелью. Антони Лопеш перешёл из «Лиона» в качестве вратаря, а будущее Альбана Лафона остаётся неопределённым на фоне сообщений об интересе со стороны других клубов Лиги 1.

    «ПСЖ»:

    Парижцы возобновили предсезонную подготовку лишь на прошлой неделе после участия в Клубном Чемпионате мира. Парижане намерены впервые в истории завоевать пять титулов Лиги 1 подряд. В прошлом году они уверенно лидировали в лиге, в итоге выиграв ее с разницей в 19 очков. «ПСЖ» завоевал накануне Суперкубок УЕФА, победив в серии пенальти английский «Тоттенхэм», не смотря на то, что уступал со счётом 2:0 по чти до самого конца.

    Трансферную компанию парижцы провели относительно скромно для себя, хоть и прошлые сезоны заставляют нас ожидать большего. У Луиса Энрике серьёзная проблема с вратарём: Джанлуиджи Доннарумма подтвердил свой уход из клуба после исключения из состава на Суперкубок УЕФА. Новичок Лукас Шевалье, приобретённый у «Лилля» за 40 миллионов евро, станет новым первым номером. В распоряджении испанского тренера так же появляются Илью Забарни из «Борнмута» за 63 миллиона евро и вратарь Ренату Марина.

    Жоау Невеш остаётся дисквалифицированным после красной карточки в финале клубного чемпионата мира, а Сенни Маюлу пропустит матч из-за травмы бедра.

    Очные встречи

    «Нант» и «ПСЖ» встречались всего 109 раза за всю историю очных противостояний. 30 побед за «Нантом», 54 за «ПСЖ», остальные 25 матчей завершились ничьими.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Стародубцева — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джойнт — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Офнер — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майхшак — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Гоффен — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тсенг
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Скотт — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Меджедович — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры