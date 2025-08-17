«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция

В воскресенье, 17-го августа состоится матч 1-го тураФранцузской Лиги 1, «Нант» принимает «ПСЖ». Начало матча в 21:30 МСК. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

Ход матча

4'

4' Забарный — новичок парижан сегодня дебютирует в Лиге 1. Неточно вынес украинец мяч на Бенхаттаба, но его навес с правого фланга никого не нашёл в итоге.

2' «ПСЖ» начинает матч с контроля мяча на чужой половине: Витинья, Руис и Заир-Эмри плетут кружева.

'1 Судья запускает секундомер! «Нант» и «ПСЖ» начинают свой путь в Лиге 1!

Перед матчем

21:41 Команды выходят на поле, матч скоро начнётся.

21:40 Футболисты в подтрибунном помещении.

21:39 Красочным дымовым перфомансом в жёлто-зелёных цветах встречают свою команду фанаты «Нанта».

21:30 Судья матча — Бенуа Бастьен.

21:25 Матч пройдёт в Нанте на стадионе Ля Божуар — Луи Фонтено, вмещающем 38128 зрителя.

Стартовые составы команд

«Нант»: Лопеш, Коцца, Авазьем, Тати, Амьен-Аду, Квон Хёк-гю, Лепенан, Лерукс, Гирасси, Мухамед, Бенхаттаб

«ПСЖ»: Шавалье, Беральдо, Забарный, Эрнандес, Заир-Эмри, Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола, Мбайе

«Нант»:

Под руководством Антуана Комбуаре «Канарейки» в прошлом сезоне финишировали на 13-м месте, едва избежав вылета в последний тур. Назначение Каштру направлено на внедрение более атакующей философии и интеграцию молодых игроков в команду. Новый главный тренер Луиш Каштру провёл значительные изменения в составе команды в летнее трансферное окно.

Португальский тренер уже начал работать с некоторыми из новых игроков , включая южнокорейского полузащитника Хёнсока Хонга, арендованного у «Майнца», соотечественника Хёк-кю Квона из «Селтика» и нигерийского защитника Чидози Авазиема из «Колорадо Рэпидс». Йохан Лепенан перешёл из «Лиона» в аренду на постоянной основе, заключив четырёхлетний контракт. Однако Каштру придётся остаться без нескольких ключевых игроков: включая Натана Зезе, Мозеса Симона и Педро Чиривелью. Антони Лопеш перешёл из «Лиона» в качестве вратаря, а будущее Альбана Лафона остаётся неопределённым на фоне сообщений об интересе со стороны других клубов Лиги 1.

«ПСЖ»:

Парижцы возобновили предсезонную подготовку лишь на прошлой неделе после участия в Клубном Чемпионате мира. Парижане намерены впервые в истории завоевать пять титулов Лиги 1 подряд. В прошлом году они уверенно лидировали в лиге, в итоге выиграв ее с разницей в 19 очков. «ПСЖ» завоевал накануне Суперкубок УЕФА, победив в серии пенальти английский «Тоттенхэм», не смотря на то, что уступал со счётом 2:0 по чти до самого конца.

Трансферную компанию парижцы провели относительно скромно для себя, хоть и прошлые сезоны заставляют нас ожидать большего. У Луиса Энрике серьёзная проблема с вратарём: Джанлуиджи Доннарумма подтвердил свой уход из клуба после исключения из состава на Суперкубок УЕФА. Новичок Лукас Шевалье, приобретённый у «Лилля» за 40 миллионов евро, станет новым первым номером. В распоряджении испанского тренера так же появляются Илью Забарни из «Борнмута» за 63 миллиона евро и вратарь Ренату Марина.

Жоау Невеш остаётся дисквалифицированным после красной карточки в финале клубного чемпионата мира, а Сенни Маюлу пропустит матч из-за травмы бедра.

Очные встречи

«Нант» и «ПСЖ» встречались всего 109 раза за всю историю очных противостояний. 30 побед за «Нантом», 54 за «ПСЖ», остальные 25 матчей завершились ничьими.