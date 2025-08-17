2-й таймНант — ПСЖОнлайн
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
    Мареска — о ничьей с «Кристал Пэлас»: Мы неплохо сражались

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ничейном результате в матче 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
    «Мы всегда стараемся победить. Увы, у нас это не получилось, но мы заслужили победу. Мы создали достаточно шансов как в первом тайме, так и во втором. Помимо того штрафного удара, мы не пропустили ни в одном из эпизодов (взятие ворот тогда отменили из-за нарушения правил). В то же время мы понимаем, насколько силён наш соперник, насколько он хорошо организован, именно поэтому он смог победить "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в двух предыдущих финалах.

    Повлиял ли на нас короткий предсезонный период? Не думаю. До самого конца встречи мы боролись и претендовали на победу. В конце были моменты у Эстевао и Андрея Сантоса, поэтому в целом мы неплохо сражались.

    • На прошлых выходных мы провели два (контрольных) матча, где постарались распределить игровое время между игроками. Сегодня была первая официальная игра, но я уверен, что постепенно мы станем лучше», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

    В следующем матче «синие» сыграют против «Вест Хэма» 22-го августа в рамках 2-го тура АПЛ.

