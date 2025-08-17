«Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»

Футбольный клуб «Ноттингем Форест» Фото: globallookpress.com
На 5-й минуте нападающий «Ноттингема» Крис Вуд открыл счёт. На 42-й минуте форвард Дан Ндой удвоил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Вуд оформил дубль, сделав счёт 3:0.
В составе гостей на 78-й минуте нападающий Игор Тьяго реализовал пенальти, установив итоговый счет 3:1.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Брентфорд 3:1
Следующий матч «Ноттингем Форест» проведёт на выезде против «Кристал Пэлас», а «Брентфорд» примет дома «Астон Виллу».
В параллельном матче «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Команды завершили матч со счетом 0:0.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Кристал Пэлас 0:0
Следующий матч «Челси» сыграет против «Вест Хэма» 23 августа, а «Кристал Пэлас» сразятся с «Ноттингем Форест» 24 августа.