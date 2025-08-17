Центральный матч первого тура АПЛсостоится 17 августа на «Олд Траффорд». Начало поединка в 18:30 мск.

У МЮ позади непростой сезон, после которого он очень хочет начать все с чистого листа. Рубен Аморим обещал, что клуб ждут большие перемены. Летом «манкунианцы» подписали Мбуэмо, Кунью и Шешко, потратив немалые деньги.

«Арсенал» тоже не сидел без дела. Он подписал Субименди, Дьекереша и Мадуэке. В прошлом сезоне команда Микеля Артеты дошла до полуфинала Лиги чемпионов и стала серебряным призером АПЛ. Однако задача «канониров» — трофеи.

Букмекеры считают, что фаворитом пары является «Арсенал» — 4.20 и 1.88 на победу в матче соответственно.

По прогнозу искусственного интеллекта, матч выиграет «Арсенал» со счетом 1:0.

