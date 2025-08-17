1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Глебов«Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
  • 17:35
    • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы на матч АПЛ
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
  • 17:43
    • «СЭ»: Эль-Каруани дал согласие на переход в Россию
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Центральный матч первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед»«Арсенал» состоится 17 августа на «Олд Траффорд». Начало поединка в 18:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У МЮ позади непростой сезон, после которого он очень хочет начать все с чистого листа. Рубен Аморим обещал, что клуб ждут большие перемены. Летом «манкунианцы» подписали Мбуэмо, Кунью и Шешко, потратив немалые деньги.

    «Арсенал» тоже не сидел без дела. Он подписал Субименди, Дьекереша и Мадуэке. В прошлом сезоне команда Микеля Артеты дошла до полуфинала Лиги чемпионов и стала серебряным призером АПЛ. Однако задача «канониров» — трофеи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что фаворитом пары является «Арсенал» — 4.20 и 1.88 на победу в матче соответственно.

    • Эксперты LiveSport дали свой прогноз со ставками на поединок.

    • По прогнозу искусственного интеллекта, матч выиграет «Арсенал» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры