Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз на матч АПЛ и ставка за 3.65

Манчестер Юнайтед
Арсенал Лондон
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: прошлый сезон для манкунианцев оказался самым провальным за последние годы.
Команда из Манчестера смогла набрать всего 42 очка и финишировала на 15-м месте в турнирной таблице.
Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
За 38 матчей манчестерский коллектив забил 44 мяча, а пропустил целых 54.
Последние матчи: в последней товарищеской игре «красные дьяволы» победили в серии пенальти «Фиорентину».
До этого манчестерцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), но выиграли у «Вест Хэма» (2:1) и «Борнмута» (4:1).
В последней официальной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (2:0).
Не сыграют: травмированы Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи.
Состояние команды: подопечные Рубена Аморима после провального прошлого сезона жаждут взять реванш и реабилитироваться перед болельщиками.
Летом в «Манчестер Юнайтед» за большие деньги пришли Матеус Кунья, Брайан Мбеумо и Беньямин Шешко. Посмотрим, как быстро они смогут адаптироваться и принесут ли пользу своему новому коллективу.
«Арсенал»
Турнирное положение: «канонирам» в прошлом сезоне вновь немного не хватило для чемпионского титула.
«Оружейники» смогли набрать 74 очка за 38 матчей и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, отстав от «Ливерпуля» на 10 баллов.
Команда из Лондона за сезон смогла забить 69 мячей, а пропустила всего 34.
Последние матчи: в рамках Кубка Эмиратов лондонцы смогли разгромить «Атлетик» со счетом 3:0.
До этого же лондонский коллектив проиграл «Вильярреалу» (2:3) и «Тоттенхэму» (0:1).
Лишь перед этим «красные» смогли переиграть «Ньюкасл» (3:2) и «Милан» (1:0).
Не сыграют: в коллективе из столицы Англии травмирован только Габриэл Жезус.
Состояние команды: столичная команда вовсю готовилась к новому сезону, чтобы наконец выиграть долгожданный титул. «Арсеналу» будет крайне нелегко в новом сезоне, ведь соперники тоже не дремлют, а конкуренция является очень высокой.
Если говорить об усилении, то подопечные Микеля Артеты смогли подписать Виктора Дьекереша, Кристиана Москеру, Кепу Аррисабалагу, Мартина Субименди, Кристиана Нергора и Чуквунонсо Мадуэке. Усиление очень добротное и эти футболисты точно могут помочь «Арсеналу» в его цели.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не проиграл в последних 6 товарищеских матчах
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 3 официальных матчей
- В последней очной игре «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.65, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: это первый матч сезона и в нем может быть все, поэтому рискнем и поставим на ничью.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды вполне могут забить много в этой игре, атака у них лучше, чем защита.
Ставка: тотал больше 3 за 2.40.