Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз на матч АПЛ и ставка за 3.65

17 августа в 1-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: прошлый сезон для манкунианцев оказался самым провальным за последние годы.

Команда из Манчестера смогла набрать всего 42 очка и финишировала на 15-м месте в турнирной таблице.

За 38 матчей манчестерский коллектив забил 44 мяча, а пропустил целых 54.

Последние матчи: в последней товарищеской игре «красные дьяволы» победили в серии пенальти «Фиорентину».

До этого манчестерцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), но выиграли у «Вест Хэма» (2:1) и «Борнмута» (4:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

В последней официальной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Не сыграют: травмированы Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи.

Состояние команды: подопечные Рубена Аморима после провального прошлого сезона жаждут взять реванш и реабилитироваться перед болельщиками.

Летом в «Манчестер Юнайтед» за большие деньги пришли Матеус Кунья, Брайан Мбеумо и Беньямин Шешко. Посмотрим, как быстро они смогут адаптироваться и принесут ли пользу своему новому коллективу.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канонирам» в прошлом сезоне вновь немного не хватило для чемпионского титула.

«Оружейники» смогли набрать 74 очка за 38 матчей и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, отстав от «Ливерпуля» на 10 баллов.

Команда из Лондона за сезон смогла забить 69 мячей, а пропустила всего 34.

Последние матчи: в рамках Кубка Эмиратов лондонцы смогли разгромить «Атлетик» со счетом 3:0.

До этого же лондонский коллектив проиграл «Вильярреалу» (2:3) и «Тоттенхэму» (0:1).

Лишь перед этим «красные» смогли переиграть «Ньюкасл» (3:2) и «Милан» (1:0).

Не сыграют: в коллективе из столицы Англии травмирован только Габриэл Жезус.

Состояние команды: столичная команда вовсю готовилась к новому сезону, чтобы наконец выиграть долгожданный титул. «Арсеналу» будет крайне нелегко в новом сезоне, ведь соперники тоже не дремлют, а конкуренция является очень высокой.

Если говорить об усилении, то подопечные Микеля Артеты смогли подписать Виктора Дьекереша, Кристиана Москеру, Кепу Аррисабалагу, Мартина Субименди, Кристиана Нергора и Чуквунонсо Мадуэке. Усиление очень добротное и эти футболисты точно могут помочь «Арсеналу» в его цели.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в последних 6 товарищеских матчах

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 3 официальных матчей

В последней очной игре «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.65, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: это первый матч сезона и в нем может быть все, поэтому рискнем и поставим на ничью.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды вполне могут забить много в этой игре, атака у них лучше, чем защита.

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.