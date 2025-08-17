Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего. В первые 15 минут моменты создавали только мы. Потом Бителло ошибся, от него, конечно, такой простой ошибки никто не ожидал. Психологически первый гол повлиял на команду, пока приходили в себя пропустили второй.

Обращение к болельщикам? Надеюсь, не будет глупых ошибок, будем работать дальше и надеюсь будет результат», — передает слова Карпина корреспондент LiveSport.

У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.