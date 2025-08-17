21:45 Нант — ПСЖОнлайн
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
    Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего

    Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о матче против ЦСКА (1:3).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего. В первые 15 минут моменты создавали только мы. Потом Бителло ошибся, от него, конечно, такой простой ошибки никто не ожидал. Психологически первый гол повлиял на команду, пока приходили в себя пропустили второй.

    Обращение к болельщикам? Надеюсь, не будет глупых ошибок, будем работать дальше и надеюсь будет результат», — передает слова Карпина корреспондент LiveSport.

    У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.

