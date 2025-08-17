Фомин прокомментировал поражение «Динамо» в матче РПЛ против ЦСКА

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в матче 5-го тура РПЛ против(3:1).

«В перерыве были рабочие моменты. Второй тайм провели лучше: были опасные моменты, забили гол. Справедливости ради стоит признать, что и у ЦСКА были хорошие моменты.

Игра могла сложиться в обе стороны. Конечно, хотелось забить, чтобы давление было и по счёту, и по игре. Получилось забить только один мяч. Будем работать дальше», — передает слова Фомина Чемпионат.

После этого матча «Динамо» М занимает 13-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 23-го августа.