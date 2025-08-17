2-й таймНант — ПСЖОнлайн
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 23:19
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
    Все новости спорта

    Фомин прокомментировал поражение «Динамо» в матче РПЛ против ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо ЦСКА
    Полузащитник «Динамо» М Даниил Фомин высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

    Даниил Фомин — полузащитник «Динамо»
    Даниил Фомин — полузащитник «Динамо»

    «В перерыве были рабочие моменты. Второй тайм провели лучше: были опасные моменты, забили гол. Справедливости ради стоит признать, что и у ЦСКА были хорошие моменты.

    Игра могла сложиться в обе стороны. Конечно, хотелось забить, чтобы давление было и по счёту, и по игре. Получилось забить только один мяч. Будем работать дальше», — передает слова Фомина Чемпионат.

  • «Динамо» — ЦСКА 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • ЦСКА обыграл «Динамо» в «братском дерби»
  • Сегодня

    • После этого матча «Динамо» М занимает 13-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 23-го августа.

