ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»

В матче пятого тура чемпионата Россиина выезде победилсо счетом 3:1.

На голы Матеуша Алвеша, Милана Гайича и Матвея Кисляка в первом тайме хозяева ответили точным ударом Дениса Макарова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — ЦСКА 1:3 Голы: 0:1 Матеус Алвес (13'), 0:2 Адольфо Гайч (21'), 0:3 Матвей Кисляк (42'), 1:3 Даниэль Мишкич (50') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич (Муми Нгамал, 77'), Бактиёр Зайнутдинов (Дмитрий Скопинцев, 46'), Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков (Джамалутдин Абдулкадыров, 84'), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Bandikyan A., 77'), Тамерлан Мусаев

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.