    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
  • 18:11
    • «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» в матче Первой лиги
  • 18:09
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд», «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас»
  • 17:43
    • «СЭ»: Эль-Каруани дал согласие на переход в Россию
    ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

    В матче пятого тура чемпионата России ЦСКА на выезде победил «Динамо» со счетом 3:1.

    Матвей Кисляк
    Матвей Кисляк

    На голы Матеуша Алвеша, Милана Гайича и Матвея Кисляка в первом тайме хозяева ответили точным ударом Дениса Макарова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — ЦСКА 1:3
    Голы: 0:1 Матеус Алвес (13'), 0:2 Адольфо Гайч (21'), 0:3 Матвей Кисляк (42'), 1:3 Даниэль Мишкич (50') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич (Муми Нгамал, 77'), Бактиёр Зайнутдинов (Дмитрий Скопинцев, 46'), Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков (Джамалутдин Абдулкадыров, 84'), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Bandikyan A., 77'), Тамерлан Мусаев

    Календарь и таблица РПЛ

    У ЦСКА теперь 11 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» осталось 5 баллов и 13-я строчка.

