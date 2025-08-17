«Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
27' Касерес сбил Глебова на своём фланге, шанс для подачи со стандарта у ЦСКА.
25' Сергеев пробил из-за штрафной — легко для Акинфеева.
21'
19' Бителло пробил из-за штрафной — Лукин заблокировал.
17' Второй мог забивать ЦСКА! Глебов с фолом отдал мяч Кисляку, тот навесил на дальнюю, Круговой пробил головой мимо дальнего угла.
16' Зайнтутдинов боролся с Лукиным и как-то слишком просто проиграл — упустил мяч за лицевую.
13'
11' Кисляк здорово развернулся в центре поля — только с фолом остановили его.
8' Мимо дальнего угла отправил мяч Рубенс с угла штрафной.
5' Плохая подача с углового получилась у Макарова — даже во вратарскую мяч не дошёл.
4' Акинфеев тащит удар Зайнутдинова в ближнем углу!
3' Касерес отдавал вразрез на Макарова, Дивеев вынес мяч из штрафной.
1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!
Перед матчем
18:00 Команды на поле! Начинаем через пару минут!
17:45 У «Динамо» состав постепенно приближается к оптимальному. Не сыграет Лунёв, его место занял Лещук. Бителло и Осипенко начинают с первых минут, как и Рубенс Диас. Пора побеждать?
У ЦСКА состав практически не меняется, а скамейка больше не становится. Тем не менее, усилить игру может Лионель Верде, которого подписали несколько недель назад.
17:30 Хозяева тоже появились на поле, ровно полчаса до старта матча.
17:25 Игроки ЦСКА первыми вышли на разминку — тем временем, чуть более получаса до дерби!
17:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Фомин, Сергеев, Макаров.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.
«Динамо»
После назначения Валерия Карпина ожидалось, что «бело-голубые» прибавят, но этого пока не произошло. В чемпионате команда одержала лишь одну победу — над «Ростовом», а в последнем туре была ничья с «Сочи». Кубковый матч с «Краснодаром» обернулся разгромом 0:4, что лишь подчеркнуло — перестройка идёт тяжело.
Ситуацию осложняют травмы: в обойме отсутствуют защитники Роберт Фернандес и Милан Майсторович, полузащитники Чавес и Артур, а также нападающие Константин Тюкавин и Маухуб. Под вопросом участие Бителло. Вернулся в строй Максим Осипенко, но его форма далека от оптимальной. Команда пропускает не так много, но атакующий потенциал оставляет вопросы — всего три гола за четыре тура.
ЦСКА
«Красно-синие» выглядят заметно увереннее. В РПЛ они не проигрывали, обыграв «Ахмат» и «Рубин» и сыграв вничью с «Зенитом». Особенно ярко армейцы проявили себя в матче против казанцев, выиграв 5:1. Кубковая игра с «Акроном» завершилась поражением в серии пенальти, но в чемпионате команда Челестини прогрессирует.
В нападении травмирован Алеррандро, но его временно заменяет Тамерлан Мусаев, забивший дважды подряд. Молодые Кирилл Глебов и Матвей Кисляк уверенно вписались в состав, а Данил Круговой и Иван Обляков ведут игру в центре поля. Челестини пока держит баланс между опытом и омоложением, и результаты подтверждают, что ставка работает.
ЦСКА более года не проигрывает в чемпионате на выезде. В последних 14 гостевых матчах — восемь побед и шесть ничьих. Встречи с «Динамо» тоже складываются удачно: дважды подряд «армейцы» побеждали со счётом 2:1 и 3:1.
