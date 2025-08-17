«Динамо» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

«Динамо» пока не нашло себя при Валерии Карпине, теряя очки и уверенность в атаке, тогда как ЦСКА с Фабио Челестини постепенно набирает обороты и идёт без поражений в чемпионате. На «ВТБ Арене» — первое «братское дерби» сезона. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — ЦСКА 0:2 Голы: 0:1 Матеус Алвес (13'), 0:2 Адольфо Гайч (21') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич, Бактиёр Зайнутдинов, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев

Ход игры

27' Касерес сбил Глебова на своём фланге, шанс для подачи со стандарта у ЦСКА.

25' Сергеев пробил из-за штрафной — легко для Акинфеева.

21' ГОООООООООООЛ! А вот и второй! Гайич классно открылся под идеальный заброс Алвеса и в касание переправил мяч в дальний угол. 0:2!

19' Бителло пробил из-за штрафной — Лукин заблокировал.

17' Второй мог забивать ЦСКА! Глебов с фолом отдал мяч Кисляку, тот навесил на дальнюю, Круговой пробил головой мимо дальнего угла.

16' Зайнтутдинов боролся с Лукиным и как-то слишком просто проиграл — упустил мяч за лицевую.

13' ГОООООООООООЛ! ЦСКА впереди! Ошиблись в розыгрыше от своих ворот игроки Динамо, Бителло отдал мяч Мусаеву, тот продлил в штрафную на Алвеса — и бразилец переиграл Лещука! 0:1!

11' Кисляк здорово развернулся в центре поля — только с фолом остановили его.

8' Мимо дальнего угла отправил мяч Рубенс с угла штрафной.

5' Плохая подача с углового получилась у Макарова — даже во вратарскую мяч не дошёл.

4' Акинфеев тащит удар Зайнутдинова в ближнем углу!

3' Касерес отдавал вразрез на Макарова, Дивеев вынес мяч из штрафной.

1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

18:00 Команды на поле! Начинаем через пару минут!

Динамо — ЦСКА LiveSport.Ru

17:45 У «Динамо» состав постепенно приближается к оптимальному. Не сыграет Лунёв, его место занял Лещук. Бителло и Осипенко начинают с первых минут, как и Рубенс Диас. Пора побеждать?

У ЦСКА состав практически не меняется, а скамейка больше не становится. Тем не менее, усилить игру может Лионель Верде, которого подписали несколько недель назад.

ВТБ Арена перед матчем Динамо — ЦСКА LiveSport.Ru

17:30 Хозяева тоже появились на поле, ровно полчаса до старта матча.

Разминка игроков Динамо LiveSport.Ru

17:25 Игроки ЦСКА первыми вышли на разминку — тем временем, чуть более получаса до дерби!

Игроки ЦСКА на разминке LiveSport.Ru

17:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Фомин, Сергеев, Макаров.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

«Динамо»

После назначения Валерия Карпина ожидалось, что «бело-голубые» прибавят, но этого пока не произошло. В чемпионате команда одержала лишь одну победу — над «Ростовом», а в последнем туре была ничья с «Сочи». Кубковый матч с «Краснодаром» обернулся разгромом 0:4, что лишь подчеркнуло — перестройка идёт тяжело.

Ситуацию осложняют травмы: в обойме отсутствуют защитники Роберт Фернандес и Милан Майсторович, полузащитники Чавес и Артур, а также нападающие Константин Тюкавин и Маухуб. Под вопросом участие Бителло. Вернулся в строй Максим Осипенко, но его форма далека от оптимальной. Команда пропускает не так много, но атакующий потенциал оставляет вопросы — всего три гола за четыре тура.

ЦСКА

«Красно-синие» выглядят заметно увереннее. В РПЛ они не проигрывали, обыграв «Ахмат» и «Рубин» и сыграв вничью с «Зенитом». Особенно ярко армейцы проявили себя в матче против казанцев, выиграв 5:1. Кубковая игра с «Акроном» завершилась поражением в серии пенальти, но в чемпионате команда Челестини прогрессирует.

В нападении травмирован Алеррандро, но его временно заменяет Тамерлан Мусаев, забивший дважды подряд. Молодые Кирилл Глебов и Матвей Кисляк уверенно вписались в состав, а Данил Круговой и Иван Обляков ведут игру в центре поля. Челестини пока держит баланс между опытом и омоложением, и результаты подтверждают, что ставка работает.

ЦСКА более года не проигрывает в чемпионате на выезде. В последних 14 гостевых матчах — восемь побед и шесть ничьих. Встречи с «Динамо» тоже складываются удачно: дважды подряд «армейцы» побеждали со счётом 2:1 и 3:1.

