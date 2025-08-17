ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешШешко против Дьёкереша: дуэль «МЮ» и «Арсенала» станет ранней проверкой для дорогостоящих форвардов
  • 12:50
    • Нападающий словенского «Радомлье» Куковец интересен «Крыльям Советов»
  • 12:28
    • «Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
  • 11:53
    • The Sun: Давид Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
    Все новости спорта

    Ханс-Дитер Флик: Это важные три очка, но игра мне не понравилась

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона Мальорка
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен игрой своей команды в стартовом матче Ла Лиги против «Мальорки», несмотря на победу с крупным счетом 3:0.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Мне не понравилась игра. Это важные три очка, но игра мне не понравилась. После счёта 2:0 и двух удалений команда стала играть на 50%. Команда должна контролировать мяч и ход встречи, но также должна забивать», — приводит слова Флика Movistar.

    Уже к 39-й минуте два игрока «Мальорки» были удалены с поля, а к 23-й минуте «Барселона» вела со счетом 2:0.

    В следующем туре «Барселона» сыграет против «Леванте» в гостевом матче 23 августа в 22:30 по московскому времени.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Меджедович — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры