Ханс-Дитер Флик: Это важные три очка, но игра мне не понравилась

Главный тренеростался недоволен игрой своей команды в стартовом матче Ла Лиги против, несмотря на победу с крупным счетом 3:0.

«Мне не понравилась игра. Это важные три очка, но игра мне не понравилась. После счёта 2:0 и двух удалений команда стала играть на 50%. Команда должна контролировать мяч и ход встречи, но также должна забивать», — приводит слова Флика Movistar.

Уже к 39-й минуте два игрока «Мальорки» были удалены с поля, а к 23-й минуте «Барселона» вела со счетом 2:0.

В следующем туре «Барселона» сыграет против «Леванте» в гостевом матче 23 августа в 22:30 по московскому времени.