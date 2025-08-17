Альба: Первый тайм вообще не получился

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Сегодня не было много моментов. Первый тайм вообще не получился, а во втором тайме поменяли схему в атаке — получалось уже больше, нужно улучшать атаку.

Что происходит? Понимание есть. Нужно работать, нужно показывать на теории, на поле. Мы не смотрим, в чем мы проиграли в прошлых играх, мы смотрим, что сделали сегодня», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

После этой победы «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице сезона. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й позиции.