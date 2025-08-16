«Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

Вернувший чемпионский титул «Бавария» встретится в Суперкубке Германии с обладателями национального кубка из «Штутгарта». За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

21:18 Суперкубок Германии имеет давнюю историю — с 1941-го года начал разыгрываться трофей, но он нес неофициальный статус, как и матчи в 1977-м и 1983-м годах. Официальный статус турниру был дан с 1987 года.

В 1997 году вместо Суперкубка стал проводиться другой турнир — Кубок немецкой лиги, просуществовавший до 2007-го года. В 2008 и 2009 годах Суперкубок Германии был возрожден, но данные розыгрыши не были официальными. С 2010-го года трофей вновь. Рекордсменом по победам является «Бавария» — у мюнхенцев 10 суперкубков страны.

21:10 Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», вмещающий 60 469 зрителей.

Стартовые составы

«Штутгарт»: Бредлов, Хакес, Хабот, Миттельштедт, Вагноман, Каразор, Штиллер, Левелинг, Ундав, Фюрих, Вольтемаде

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Горецка, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн

«Штутгарт»

Швабы в минувшем сезоне Бундеслиги выступили не самым лучшим образом, заняв итоговое 9-е место в турнирной таблице с 50 очками. Также «Штутгарт» неудачно выступил в Лиге чемпионов, оставшись за бортом плей-офф турнира.

Но для команды из юго-запада Германии минувший сезон скрасил успех в национальном кубке, где «Штутгарт» в финальном поединке одолел «Арминию» со счетом 4:2.

«Бавария»

Мюнхенцам удалось реабилитироваться за сезон-2023/2024 и вернуть чемпионский титул себе обратно, но в других соревнованиях успеха не снискала.

В Лиге чемпионов «Бавария» вылетела в 1/4 финала от миланского «Интера», а в Кубке Германии «красные» завершили выступление уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Байеру» на своем поле.

В начале лета «Бавария» приняла участие на Клубном чемпионате мира, где подопечные Венсана Компани выбыли на стадии четвертьфинала, уступив в большинстве «ПСЖ» со счетом 0:2.

Личные встречи

«Штутгарт» и «Бавария» за последние 20 лет провели между собой 39 встреч. Мюнхенцы побеждали в 29 случаях и по пять раз были зафиксированы ничья и успех швабов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.