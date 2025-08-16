Штутгарт — Бавария: прогноз и ставка на Бундеслигу за 2.00

Штутгарт
Бавария
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы минувший сезон провели не столь ярко. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» сумел добыть Кубок Германии. В финале команда нанесла поражение скромной «Арминии» (4:2).
Штутгарт — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» уступил «Болонье» (0:1).
До того команда учинила форменный разгром «Тулузе» (6:0). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Штутгарт» нынче пребывает в приличных кондициях. До последней коллизии команда выиграла 7 матчей кряду.
Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы минувший сезон запишут себе в актив. Команда добыла Серебряную салатницу.
Причем «Бавария» летом неудачно выступила на КЧМ. Мюнхенцы остановились на стадии четвертьфинала, уступив ПСЖ.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бавария» одолела «Грассхоппер» (2:1).
До того команда учинила разгром «Тоттенхэму» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лиону» (2:1).
При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баварцы нынче на ходу. Команда победила в трех своих последних поединках.
При этом «Бавария» имеет весьма надежные тылы. Мюнхенцы в двух последних спаррингах пропустили всего один мяч.
Команда на данном этапе выгодно выглядит в плане игры и результатов. Да и Харри Кейн наверняка скажет свое веское слово.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кейн и компания намерены добыть первый трофей в новом сезоне.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» до последней коллизии победил 7 раз кряду
- «Бавария» победила в 3 своих последних поединках
- «Штутгарт» уступил баварцам в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: Баварцы явно сильнее оппонента, и явно начнут встречу максимально агрессивно.
Номинальные гости мотивированы добыть свой первый трофей в сезоне, к тому же традиционно шикарно атакуют.
Ставка: Победа «Баварии» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38