    «Бавария» начинает и выигрывает!

    Штутгарт — Бавария: прогноз и ставка на Бундеслигу за 2.00

    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Бавария»
    Харри Кейн
    16 августа в финале Суперкубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Суперкубок 16 Августа 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы минувший сезон провели не столь ярко. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» сумел добыть Кубок Германии. В финале команда нанесла поражение скромной «Арминии» (4:2).

    Штутгарт — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» уступил «Болонье» (0:1).

    До того команда учинила форменный разгром «Тулузе» (6:0). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 19 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Штутгарт» нынче пребывает в приличных кондициях. До последней коллизии команда выиграла 7 матчей кряду.

    Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы минувший сезон запишут себе в актив. Команда добыла Серебряную салатницу.

    Причем «Бавария» летом неудачно выступила на КЧМ. Мюнхенцы остановились на стадии четвертьфинала, уступив ПСЖ.

  • «ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан
  • Два трофея за три месяца — звучало слишком хорошо
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бавария» одолела «Грассхоппер» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Тоттенхэму» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лиону» (2:1).

    При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баварцы нынче на ходу. Команда победила в трех своих последних поединках.

    При этом «Бавария» имеет весьма надежные тылы. Мюнхенцы в двух последних спаррингах пропустили всего один мяч.

    Команда на данном этапе выгодно выглядит в плане игры и результатов. Да и Харри Кейн наверняка скажет свое веское слово.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кейн и компания намерены добыть первый трофей в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» до последней коллизии победил 7 раз кряду

    • «Бавария» победила в 3 своих последних поединках

    • «Штутгарт» уступил баварцам в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Баварцы явно сильнее оппонента, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы добыть свой первый трофей в сезоне, к тому же традиционно шикарно атакуют.

    Ставка: Победа «Баварии» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

