    Празднование гола «Ахмат»«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
  • 19:56
    • Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи
  • 19:30
    • «Зенит» в меньшинстве спасся от поражения в матче со «Спартаком»
  • 19:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Сандерленд» победил в первой игре после возвращения в АПЛ, «Брайтон» и «Фулхэм» разошлись миром
    Все новости спорта

    Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Спартака» (2:2).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Не нравится, что пропускаем легкие мячи. Впечатление от игры неоднозначное: с одной стороны, хорошо, что отыгрались в большинстве, с другой, это в любом случае потеря очков.

    Проблемы в обороне? Нино — ключевой игрок обороны, поэтому сейчас нет нашей главной связки Эракович-Нино. Ждём, когда наберут форму Энрике и Жерсон, сейчас их кондиции не оптимальные.

    Адамов в старте? Два матча сыграл в Кубке уверенно, поэтому решили отдать ему место в воротах. Любой игрок в нашей команде может на тренировках доказать, что достоин места в основе.

    Жерсон еще не набрал форму, которая позволила бы ему делать разницу на поле. Но все игроки разные, Малком тоже долго привыкал и получил травму в начале, а Клаудиньо, наоборот, сразу начал играть на лучшем уровне. Поэтому сейчас мы ждём, пока Жерсон наберёт форму.

    Удаление? Не думаю, что в таком матче нужна была эта красная карточка. Не было акцентированного удара, наступа. Были такие же фолы, за которые карточки не давали», — передает слова Семака корреспондент LiveSport.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.

