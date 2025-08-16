Семак: Не нравится, что пропускаем легкие мячи

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Не нравится, что пропускаем легкие мячи. Впечатление от игры неоднозначное: с одной стороны, хорошо, что отыгрались в большинстве, с другой, это в любом случае потеря очков.

Проблемы в обороне? Нино — ключевой игрок обороны, поэтому сейчас нет нашей главной связки Эракович-Нино. Ждём, когда наберут форму Энрике и Жерсон, сейчас их кондиции не оптимальные.

Адамов в старте? Два матча сыграл в Кубке уверенно, поэтому решили отдать ему место в воротах. Любой игрок в нашей команде может на тренировках доказать, что достоин места в основе.

Жерсон еще не набрал форму, которая позволила бы ему делать разницу на поле. Но все игроки разные, Малком тоже долго привыкал и получил травму в начале, а Клаудиньо, наоборот, сразу начал играть на лучшем уровне. Поэтому сейчас мы ждём, пока Жерсон наберёт форму.

Удаление? Не думаю, что в таком матче нужна была эта красная карточка. Не было акцентированного удара, наступа. Были такие же фолы, за которые карточки не давали», — передает слова Семака корреспондент LiveSport.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.